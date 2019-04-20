Претендент на три чемпионских титула провалил второй допинг-тест за неделю

Боксер из США уже лишился боя с Энтони Джошуа

Джаррелл Миллер. Фото: AFP

Американский боксер супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) провалили еще один допинг-тест накануне боя с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (22-0, 21 КО). Как сообщает BoxingScene, Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA) уведомила промоутера Эдди Херна о том, что новый анализ показал наличие в организме Миллера гормона роста – соматропина.

Ранее проба "А" показала наличие в организме спортсмена запрещенного препарата эндуробола. Вскрытие пробы "Б" по этому тесту состоится 24 апреля.

Бой Миллера с Джошуа (22-0, 21 КО) должен был состояться 1 июня в Нью-Йорке (США). Но после первого провала Миллера Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк отказала ему в выдаче лицензии.

Как сообщали ранее "Сегодня", сразу три боксера готовы заменить Миллера в бою с Джошуа. Первым о готовности выйти на ринг сообщил американский боксер Майкл Хантер (16-1, 11 КО). Вскоре аналогичное сообщение в Twitter оставил 33-летний британец Джо Джойс (8-0, 8 КО). Еще одним претендентом стал новозеландец, экс-чемпион мира по версии WBO, Джозеф Паркер (25-2, 19 КО).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Претендент на три чемпионских титула провалил второй допинг-тест за неделю". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"