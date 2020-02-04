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"Я выиграю у Ломаченко и стану суперзвездой", – молодой американец готовится свергнуть украинца

4 февраля, 17:05

Теофимо Лопес хочет провести титульный бой с чемпионом мира как в апреле или мае

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко / Фото: Boxing Scene

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22-летний американский боксер-легковес Теофимо Лопес заявил, что время Василия Ломаченко истекло, и он победит украинца в их объединительном бою. Пока что промоутеры двух звезд никак не могут договориться о встрече. Из-за этого поединок чемпиона по версии IBF с нашим обладателем поясов WBA, WBO и WBC откладывается. Читайте, как промоутер Ломаченко рассказал, что часто организовывать боксерские бои невыгодно.

Тем временем парень из Бруклина продолжает нахваливать себя:

"Я собираюсь стать крупной звездой. Но единственная разница заключается в том, что, если я встречусь с Ломаченко и побью его, мой подъем на вершину будет более быстрым. Лома вскоре уйдет, он уже семь лет выступает в профессиональном боксе, стараясь изо всех сил пытается творить историю. Он знает, что его время на исходе. Мне 22 года, меня ждет долгая карьера. Если я столкнусь с Ломаченко и одержу победу, то это ускорит процесс становления суперзвездой. Я с нетерпением жду возможности шокировать мир и сотворить историю еще эффектнее, чем в бою с Комми".

Также Лопес пожаловался, что определение места проведения "файта" затягивается:

"Сначала речь шла о том, чтобы он состоялся в апреле, но из-за переговоров о месте проведения команда Ломаченко говорит, что это будет май или июнь. Меня это разочаровывает. Потому что я хочу боксировать и оставаться активным. Я почти шесть месяцев буду без поединков. Я хочу боксировать как можно скорее и мы сейчас работаем над этим".

Читайте, как всемирно известный тренер Тедди Атлас разобрал соперника Василия.

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бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: ua.tribuna.com

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