Яркие фото чемпионского боя Гвоздик – Амар

Украинец не сумел нокаутировать француза, но победил решением судей

Украинский боксер Александр Гвоздик единогласным решением судей победил француза Мехди Амара и завоевал титул "временного" чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.

По окончании 12 раундов все судьи отдали предпочтение украинцу – 116:112, 117:111 и 118:110.

Благодаря этой победе Гвоздик будет претендовать на пояс полноценного чемпиона по этой версии. Напомним, действующий чемпион WBC в полутяжелой весовой категории Адонис Стивенсон 19 мая встретится с Баду Джеком.

Напомним, первый номер рейтинга WBC, обязательный претендент на чемпионский пояс колумбиец Элейдер Альварес отказался от поединка против Гвоздика.

В августе 2017 года Гвоздик одержал уверенную победу в бою с американцем Крейгом Бейкером, победив его техническим нокаутом в шестом раунде. Это была четырнадцатая победа 30-летнего украинского боксера.

Добавим, что промоутер Гвоздика просил сделать его официальным претендентом на пояс WBO Сергея Ковалева. "Крашер" из России завоевал титул в поединке против другого украинца Вячеслава Шабранского.