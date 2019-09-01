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Застенчивая "Убийца", которая дралась на разогреве у Ломаченко: что известно о Саванне Маршалл

1 сентября, 13:48

Саванна Маршалл: кто эта девушка, которая выступила в андеркарте боя Ломаченко - Кэмпбелл

Саванна Маршалл – застенчивая "Тихая Убийца"

Саванна Маршалл – застенчивая "Тихая Убийца" / Фото: Instagram

Перед субботним боем Ломаченко – Кэмпбелл публику разогревали девятью другими поединками на ринге. В одном из них в битве сошлись девушки, не знавшие горечи поражений на профи-ринге: британка Саванна Маршалл по прозвищу "Тихая Убийца" и бразильянка Даниэле Бастиери. "Хозяйка" ринга одержала уверенную победу – технический нокаут в пятом раунде.

Чем же знаменита Саванна Роуз Маршалл? Прозвище "Тихая Убийца" Саванна получила из-за своей врожденной застенчивости, при этом в ринге она не знает пощады к соперницам. В Англии девушка известна тем, что стала первой в истории Великобритании чемпионкой мира в аматорском боксе – в 2012 году она победила на ЧМ в Китае. Маршалл квалифицировалась на Олимпиаду-2016, но в Рио-де-Жанейро не смогла добиться серьезного успеха, проиграв в четвертьфинале.

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28-летняя британка занимается боксом с 12 лет, имеет за плечами внушительную любительскую карьеру, где она провела более семи десятков поединков. После перехода в профессионалы два года назад Саванна провела уже семь поединков и во всех одержала победу, причем пять раз завершала бой досрочно.

Интересно, что дебютировала в профи Маршалл в андеркарте легендарного поединка боксера Флойда Мейвезера и бойца ММА Конора Макгрегора. Тот бой вызвал небывалый интерес и завершился победой боксера.

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Свою предыдущую соперницу, Бориславу Горанову, Маршалл отправила на настил ринга мощным ударом по корпусу:

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Источник: Сегодня|Спорт

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