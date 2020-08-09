Жена Виталия Кличко в отпуске похвасталась стройными ножками: фото

Супруга мэра Киева и "Вечного" чемпиона мира по боксу Наталья - в прекрасной форме

Супруга мэра Киева и "Вечного" чемпиона мира по боксу по версии WBC Виталия Кличко Наталья у себя в Instagram похвасталась стройными ножками, опубликовав фото на фоне очаровательного солнечного заката.

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"Хотелось, чтобы этот отпуск никогда не заканчивался. Последний вечер перед возвращением домой", – написала на своей странице в соцсетях Наталья Кличко

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Ранее мы рассказывали о 15 интересных фактах о Натальи Кличко. Среди них – такие:

Наталья Кличко (в девичестве Егорова) родилась 26 февраля 1974 года. Ей 46 лет. По знаку зодиака она Рыбы, а по китайскому гороскопу – Тигр

В юности она занималась спортом и работала моделью

Наталья до замужества пользовалась бешеной популярностью у парней. Виталию пришлось отбивать будущую жену у уже имеющегося официального жениха

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Добавим, что Виталий и Наталья Кличко воспитывают троих детей. В 2000 году у них родился Егор-Дэниел, в 2002-м – Елизавета-Виктория, а в 2005-м – Максим-Александр.

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Кстати, недавно Виталий Кличко похвастался, что его младший сын Максим уже выше Владимира. "Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока – ростом", – подписал снимок мэр Киева.

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