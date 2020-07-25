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Знаменитый промоутер Чисоры рассказал, как Дерек побьет Александра Усика

25 июля, 13:21

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Главным козырем британского боксера станет повышенная мотивация

Профессиональный бокс возрождается после длительной спячки, и скоро вновь начнут проводить большие бои. Одним из таких обещает стать поединок украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры. На прошлой неделе Усик весело потроллил Чисору на берегу Черного моря в компании с Ломаченко.

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Встречу супертяжеловесов обещают организовать в октябре. Промоутер англичанина, бывший чемпион мира и соперник Кличко-младшего Дэвид Хэй, рассказал YouTube-канал iFL TV, за счет чего его подопечный собирается добиться успеха:

"Статус обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе станет для Чисоры идеальным рождественским подарком. Для этого надо победить непобежденного олимпийского чемпиона и одного из лидеров рейтинга вне зависимости от весовой категории.

Немногие эксперты оставляют Чисоре шансы пережить этот ад, потому как он 9 раз проиграл в профи. Люди спрашивают: "Как он побьет Усика?" Вы все увидите в бою. Чисора выйдет не ради денег. Он выйдет, чтобы устроить жару. Дерек будет сосредоточен и очень мотивирован. Он поставит Усика в ситуацию, в которой тот еще никогда не был. Это будет настоящий 12-раундовый бой в супертяжелом весе".

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бой бокс Дэвид Хэй Александр Усик Дерек Чисора

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