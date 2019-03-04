"Зверь!": Ломаченко показал, как готовится к "Миллиону долларов"

Украинский чемпион отрабатывает скорость за шесть недель до боя с Энтони Кроллой

Василий Ломаченко. Фото: Instagram

"Зверь!": Ломаченко показал, как готовится к "Миллиону долларов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d6e/4fb/5c7d6e4fbfb69.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d6e/4fb/5c7d6e4fbfb69.png 2019-03-04T20:32:51+02:00 Бокс Украинский чемпион отрабатывает скорость за шесть недель до боя с Энтони Кроллой

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) продолжает подготовку к защите своих поясов от британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО). В своем Instagram украинец поделился фото работы на груше на растяжках, которая помогает боксерам развивать точность, скорость и тайминг.

Подписчики Василия в своих комментариях к фото лаконичны, но емки: "Бог", "Король", "Машина", "ЛомоЛев", "Зверь". Другие болельщики подчеркивают трудолюбие украинца: "Работа, работа и еще раз – работа!".

Напомним, бой Ломаченко – Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе на арене Staples Center. На кону будут стоять оба пояса украинца.

Как сообщалось ранее, у соперника Василия прозвище - "Миллион долларов". У Кроллы есть собственный зал. И – далекоидущие планы. Недавно он заявил, что намерен делать после поединка с Ломом: "Вы, определенно, еще увидите мой бой в Манчестере. Моя мечта: шокировать мир и отобрать пояса у Ломаченко, а затем защитить их в Манчестере в своем последнем поединке. А затем я уйду в закат".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Зверь!": Ломаченко показал, как готовится к "Миллиону долларов"". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.