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Будущее Шевченко в сборной Украины: глава УАФ рассказал, кто решит судьбу тренера

1 мая, 11:13

Александр Трикиша

Соглашение с тренером сборной истекает летом, но Павелко обещает сохранить наставника для сборной

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о ситуации с новым контрактом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Напомним, соглашение с Шевой было рассчитано до конца Евро-2020, но из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на следующее лето.

"Мы все не представляем сборной Украины на Евро в 2021 году без тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко, – сказал Андрей Павелко. – Но надо запастись терпением. Мы будем готовить соответствующее решение к очередному заседанию Исполнительного комитета УАФ. Именно исполком будет принимать это решение и определять, на какой срок будет заключен новый контракт.

Но я могу заверить всех болельщиков, а также футболистов сборной, мы сделаем все возможное, чтобы тренерский штаб Андрея Шевченко работал с национальной командой и в дальнейшем".

Напомним, ранее была названа сумма премиальных сборной Украины за выход на Евро. Игрокам и тренерам команды досталось 4 миллиона долларов.

Смотрите, как Украина обыгрывала Португалию в ключевом матче за выход на Евро-2020:

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Андрей Шевченко Сборная Украины ФФУ Андрей Павелко

Источник: ФФУ

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