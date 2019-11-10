130 млн евро на поле в матче "Шахтер" – "Динамо": основа "горняков" вдвое дороже состава киевлян

Стартовые 11 игроков "горняков" в "классико" стоят 84 млн евро. Основа "Динамо" куда дешевле - 46 млн

В воскресенье, 10 ноября, на стадионе "Металлист" в Харькове проходит украинское "классико". В рамках 14-го тура Премьер-лиги "Шахтер" принимает "Динамо". Смотреть Шахтер Динамо онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Это первая в истории харьковская встреча "Шахтера" Луиша Каштру против "Динамо" Алексея Михайличенко. На этот матч тренеры выбрали стартовые составы, суммарная стоимость которых, по данным Transfermarkt, составляет 130,5 миллиона евро. При этом основа "горняков" (84,5 млн евро) почти вдвое превосходит стоимость стартового состава киевлян (46 млн евро). Посмотрим, выльется ли это ценовое преимущество кадровой обоймы дончан в счете на табло.

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Стартовые составы на матч "Шахтер" – "Динамо" 10 ноября

"ШАХТЕР" (84,5 млн евро): Пятов (2,5), Исмаили (19), Матвиенко (3), Кривцов (4), Додо (2), Степаненко (10), Маркос Антонио (6), Тайсон (12), Тете (15), Коваленко (6), Мораес (5).

"ДИНАМО" (46 млн евро): Бущан (1), Миколенко (6) , Шабанов (1,5), Попов (0,8), Кендзера (4), Шепелев (4), Шапаренко (3,5), Вербич (6), Караваев (2,5), Цыганков (20), Родригеш (0,7).

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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