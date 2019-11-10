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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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130 млн евро на поле в матче "Шахтер" – "Динамо": основа "горняков" вдвое дороже состава киевлян

10 ноября, 16:46

Стартовые 11 игроков "горняков" в "классико" стоят 84 млн евро. Основа "Динамо" куда дешевле - 46 млн

В воскресенье, 10 ноября, на стадионе "Металлист" в Харькове проходит украинское "классико". В рамках 14-го тура Премьер-лиги "Шахтер" принимает "Динамо". Смотреть Шахтер Динамо онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Это первая в истории харьковская встреча "Шахтера" Луиша Каштру против "Динамо" Алексея Михайличенко. На этот матч тренеры выбрали стартовые составы, суммарная стоимость которых, по данным Transfermarkt, составляет 130,5 миллиона евро. При этом основа "горняков" (84,5 млн евро) почти вдвое превосходит стоимость стартового состава киевлян (46 млн евро). Посмотрим, выльется ли это ценовое преимущество кадровой обоймы дончан в счете на табло.

Читайте также: "Шахтер" – "Динамо" где смотреть самое жаркое классико Украины и в чем может быть преимущество дончан

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Стартовые составы на матч "Шахтер" – "Динамо" 10 ноября

"ШАХТЕР" (84,5 млн евро): Пятов (2,5), Исмаили (19), Матвиенко (3), Кривцов (4), Додо (2), Степаненко (10), Маркос Антонио (6), Тайсон (12), Тете (15), Коваленко (6), Мораес (5).

"ДИНАМО" (46 млн евро): Бущан (1), Миколенко (6) , Шабанов (1,5), Попов (0,8), Кендзера (4), Шепелев (4), Шапаренко (3,5), Вербич (6), Караваев (2,5), Цыганков (20), Родригеш (0,7).

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли за Суперкубок-2019

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
13
12
1
0
39
6
33
37
Забитые 39
Пропущеные 6
Разница 33
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ЗаряЗаряЗар
14
8
4
2
29
12
17
28
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
8
3
3
21
8
13
27
Забитые 21
Пропущеные 8
Разница 13
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДинамоДинамоДин
13
8
3
2
28
8
20
27
Забитые 28
Пропущеные 8
Разница 20
Результаты последних матчей: В Н В В В
5
АлександрияАлександрияАле
13
7
2
4
17
14
3
23
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
МариупольМариупольМар
14
4
5
5
14
21
-7
17
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П В В Н
7
ОлимпикОлимпикОли
13
4
2
7
12
23
-11
14
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В В В П П
8
КолосКолосКол
14
4
2
8
10
27
-17
14
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П П
9
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
3
8
14
22
-8
12
Забитые 14
Пропущеные 22
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
14
2
5
7
11
21
-10
11
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
14
3
2
9
10
24
-14
11
Забитые 10
Пропущеные 24
Разница -14
Результаты последних матчей: В П П Н Н
12
ВорсклаВорсклаВор
14
2
2
10
9
28
-19
8
Забитые 9
Пропущеные 28
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П Н

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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