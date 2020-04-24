20-летний футболист "Шахтера" нарасхват: вслед за итальянцами Тете интересуются клубы из Англии

Сообщается, что итальянские гранды "Рома" и "Милан" также связывались с "горняками" по вопросу трансфера

Клубы английской Премьер-лиги "Ньюкасл" и "Лестер" заинтересованы в подписании бразильского вингера донецкого "Шахтера" Тете. По информации Globoesporte, представители британских клубов уже связались с руководством "горняков", чтобы узнать стоимость 20-летнего футболиста. Ранее мы писали, что два игрока "Шахтера" вошли в число самых перспективных по версии УЕФА.

Сообщается, что донецкий клуб намерен выручить за звездного игрока не меньше 70 миллионов евро. Эту информацию спортивному ресурсу подтвердил и агент футболиста. Отмечается, что итальянские гранды "Рома" и "Милан" также связывались с "Шахтером" по вопросу трансфера Тете, и услышали эту же сумму. В текущем сезоне Тете провел за "горняков" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре передачи.

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Кудесник мяча Тете / Фото: Reuters

Напомним, что контракт Тете с "Шахтером" рассчитан до конца 2023 года. В феврале 2019 года генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин говорил, что отступные за бразильца составляют рекордную для команды сумму – 150 миллионов евро.

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