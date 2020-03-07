"Александрия" – "Динамо" – 1:3: видео голов и обзор матча, вернувшего киевлян на второе место

В 22-м туре чемпионата Украины команда Алексея Михайличенко сумела вернуться на вторую строчку в турнирной таблице. Камбэк в зону Лиги чемпионов стал возможным благодаря победе "Динамо" над "Александрией" 3:1, добытой в субботнем выездном поединке, второй тайм которого киевляне провели в большинстве.
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Обзор матча "Александрия" – "Динамо" (1:3)
Александрия – Динамо – 1:3
Голы: Гречишкин, 65 (с пенальти) – Шабанов, 45, Буяльский, 60, Миколенко, 85
Александрия: Панькив – Лучкевич, Дубра, Бухал, Стецьков – Гречишкин, Гордиенко (Грицук, 46), Довгий – Задерака (Протасов, 63), Ситало, Третьяков
Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук (Кадири, 67), Шепелев – Караваев, Буяльский (Дуэлунд, 88), Вербич – Русин (Пиварич, 85)
Предупреждения: Задерака, Стецьков, Довгий, Панькив – Кендзера, Миколенко, Караваев
Удаление: Довгий, 47 (вторая желтая карточка)
Статистика матча Александрия – Динамо (1:3)
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