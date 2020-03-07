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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Как "Десна" в матче с двумя VAR-удалениями обыграла "Зарю": обзор битвы претендентов на ЛЧ

7 марта, 18:05

Юрков Богдан

Благодаря победе над "Зарей" "Десна" сохраняет реальные шансы на серебряные медали чемпионата Украины

Один из центральных матчей 22-го тура чемпионата Украины между "Десной" и "Зарей" завершился первым в году поражением гостей 0:1. Таким образом борьба за второе место турнирной таблицы и путевку в квалификацию Лиги чемпионов обостряется. "Десна" благодаря этой победе остается в гонке за ЛЧ.

Интересно, что рефери матча "Десна" – "Заря" (1:0) Катерина Монзуль, как и неделей ранее в поединке "Днепр-1" – "Динамо" (3:1), удалила по одному игроку в составах команд после просмотра повторов по системе видеопомощи арбитрам VAR. У "Десны" красную карточку в первом тайме за грубую игру получил Гуцуляк, а у "Зари" – Лунев.

Кстати, перед игрой в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина судья Катерина Монзуль получила от хозяев поля букет.

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При этом единственный в матче мяч на 37-й минуте "Десна" забила, находясь в тот момент игры в меньшинстве. Отличился Филиппов.

Обзор матча "Десна" – "Заря" (1:0)

"Поздравляю "Десну" с победой. Команда, которая из минимума может сделать максимум, заслуживает уважения, – заявил после игры главный тренер "Зари" Виктор Скрипник. – Да, мы расстроены, но рук не опускаем. Все еще впереди. Начинается второй этап чемпионата. Надеемся, что это поражение нас только закалит, и мы станем еще сильнее"

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Десна – Заря – 1:0
Гол: Филиппов, 37
Десна: Паст – Д. Фаворов, Тамм, Гитченко, Мостовой – Гуцуляк, Арвеладзе, Домбровский, Калитвинцев (Конопля, 90) – Будковский (Картушов, 64), Филиппов (Тотовицкий, 85)
Заря: Махарадзе – Цвек, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня (Цыганикс, 74) – Леднев, Юрченко (Лунев, 23), Кочергин – Кабаев, Перович (Громов, 67)
Предупреждения: Будковский, Д. Фаворов – Цыганикс
Удаления: Гуцуляк (23' Десна) – Лунев (45+3' Заря)

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
21
18
2
1
55
11
44
56
Забитые 55
Пропущеные 11
Разница 44
Результаты последних матчей: В П В В В
2
ЗаряЗаряЗар
22
13
4
5
39
18
21
43
Забитые 39
Пропущеные 18
Разница 21
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ДинамоДинамоДин
21
13
3
5
41
16
25
42
Забитые 41
Пропущеные 16
Разница 25
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
22
13
3
6
36
15
21
42
Забитые 36
Пропущеные 15
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В П П
5
АлександрияАлександрияАле
21
11
4
6
29
20
9
37
Забитые 29
Пропущеные 20
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
КолосКолосКол
21
8
2
11
22
35
-13
26
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: П В В П В
7
МариупольМариупольМар
21
6
7
8
21
32
-11
25
Забитые 21
Пропущеные 32
Разница -11
Результаты последних матчей: В П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
6
4
11
23
34
-11
22
Забитые 23
Пропущеные 34
Разница -11
Результаты последних матчей: П В Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
22
6
2
14
15
38
-23
20
Забитые 15
Пропущеные 38
Разница -23
Результаты последних матчей: В П В П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
21
5
4
12
16
35
-19
19
Забитые 16
Пропущеные 35
Разница -19
Результаты последних матчей: П Н В В Н
11
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
17
37
-20
18
Забитые 17
Пропущеные 37
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
21
2
6
13
17
40
-23
12
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: П П Н П П

Смотрите, как "Заря" на выезде обыгрывала ранее "Мариуполь"

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Источник: Сегодня|Спорт

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