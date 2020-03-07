Как "Десна" в матче с двумя VAR-удалениями обыграла "Зарю": обзор битвы претендентов на ЛЧ

Один из центральных матчей 22-го тура чемпионата Украины между "Десной" и "Зарей" завершился первым в году поражением гостей 0:1. Таким образом борьба за второе место турнирной таблицы и путевку в квалификацию Лиги чемпионов обостряется. "Десна" благодаря этой победе остается в гонке за ЛЧ.

Интересно, что рефери матча "Десна" – "Заря" (1:0) Катерина Монзуль, как и неделей ранее в поединке "Днепр-1" – "Динамо" (3:1), удалила по одному игроку в составах команд после просмотра повторов по системе видеопомощи арбитрам VAR. У "Десны" красную карточку в первом тайме за грубую игру получил Гуцуляк, а у "Зари" – Лунев.

Кстати, перед игрой в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина судья Катерина Монзуль получила от хозяев поля букет.

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При этом единственный в матче мяч на 37-й минуте "Десна" забила, находясь в тот момент игры в меньшинстве. Отличился Филиппов.

Обзор матча "Десна" – "Заря" (1:0)

"Поздравляю "Десну" с победой. Команда, которая из минимума может сделать максимум, заслуживает уважения, – заявил после игры главный тренер "Зари" Виктор Скрипник. – Да, мы расстроены, но рук не опускаем. Все еще впереди. Начинается второй этап чемпионата. Надеемся, что это поражение нас только закалит, и мы станем еще сильнее"

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Десна – Заря – 1:0

Гол: Филиппов, 37

Десна: Паст – Д. Фаворов, Тамм, Гитченко, Мостовой – Гуцуляк, Арвеладзе, Домбровский, Калитвинцев (Конопля, 90) – Будковский (Картушов, 64), Филиппов (Тотовицкий, 85)

Заря: Махарадзе – Цвек, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня (Цыганикс, 74) – Леднев, Юрченко (Лунев, 23), Кочергин – Кабаев, Перович (Громов, 67)

Предупреждения: Будковский, Д. Фаворов – Цыганикс

Удаления: Гуцуляк (23' Десна) – Лунев (45+3' Заря)

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