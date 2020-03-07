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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" вернулось на второе место Премьер-лиги, в большинстве обыграв "Александрию"

7 марта, 18:56

Юрков Богдан

Киевляне одержали выездную победу 3:1 и обошли в турнирной таблице чемпионата "Зарю"

В чемпионате Украины завершился один из центральных матчей 22-го тура. "Динамо" в гостях обыграло "Александрию" 3:1, благодаря чему вернулось на вторую строчку турнирной таблицы, являющуюся пропуском в квалификацию Лиги чемпионов.

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"Динамо" открыло счет на 45-й минуте поединка после розыгрыша углового. Миколенко прострелил вдоль ворот, и подключившийся к атаке Шабанов удачно подставил ногу, сделав самому себе голевой подарок на 28-летие.

Видео гола Шабанова

На 47-й минуте "Александрия" осталась в меньшинстве. Арбитр трактовал как опасную игру удар через себя в исполнении Довгого, исполняя который, он ударил бутсой по голове Попова. Это привело ко второй желтой карточке и удалению игрока хозяев.

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Видео удаления Довгого

На 60-й минуте, действуя в большинстве, "Динамо" сделало счет 2:0. После передачи Шепелева голом отличился Буяльский.

Видео гола Буяльского

Тут же, на 61-й минуте, арбитр Можаровский назначил пенальти в ворота "Динамо" за опасную игру со стороны Сидорчука. 11-метровый уверенно реализовал Гречишкин. Так преимущество киевлян сократилось до минимума – 1:2.

Видео гола Гречишкина

Однако добиться в этом матче ничьей "Александрии" не удалось. Более того, на 86-й минуте Миколенко сделал счет 3:1 в пользу киевлян.

Видео гола Миколенко

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Источник: Сегодня|Спорт

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