"Динамо" вернулось на второе место Премьер-лиги, в большинстве обыграв "Александрию"

В чемпионате Украины завершился один из центральных матчей 22-го тура. "Динамо" в гостях обыграло "Александрию" 3:1, благодаря чему вернулось на вторую строчку турнирной таблицы, являющуюся пропуском в квалификацию Лиги чемпионов.
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"Динамо" открыло счет на 45-й минуте поединка после розыгрыша углового. Миколенко прострелил вдоль ворот, и подключившийся к атаке Шабанов удачно подставил ногу, сделав самому себе голевой подарок на 28-летие.
Видео гола Шабанова
На 47-й минуте "Александрия" осталась в меньшинстве. Арбитр трактовал как опасную игру удар через себя в исполнении Довгого, исполняя который, он ударил бутсой по голове Попова. Это привело ко второй желтой карточке и удалению игрока хозяев.
Видео удаления Довгого
На 60-й минуте, действуя в большинстве, "Динамо" сделало счет 2:0. После передачи Шепелева голом отличился Буяльский.
Видео гола Буяльского
Тут же, на 61-й минуте, арбитр Можаровский назначил пенальти в ворота "Динамо" за опасную игру со стороны Сидорчука. 11-метровый уверенно реализовал Гречишкин. Так преимущество киевлян сократилось до минимума – 1:2.
Видео гола Гречишкина
Однако добиться в этом матче ничьей "Александрии" не удалось. Более того, на 86-й минуте Миколенко сделал счет 3:1 в пользу киевлян.
Видео гола Миколенко
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