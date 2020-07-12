"Александрия" – "Динамо": где смотреть матч чемпионата Украины

Список трансляций матча 30-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

В воскресенье, 12 июля, в рамках 30-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" пожалует в гости к "Александрии". Матч состоится в Александрии на стадионе "Ника" и начнется в 19:30. В прямом эфире встречу покажут на ТВ и в интернете. "Александрия" – "Динамо" смотреть онлайн можно с помощью нашей мультимедийной трансляции.

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"Александрия" выбыла из гонки за медали, но еще сыграет в стыковых матчах за последнюю путевку в Лигу Европы. А "Динамо" продолжает борьбу за серебряные медали и место в квалификации Лиги чемпионов. Но киевляне сейчас проигрывают борьбу "Десне", а после вчерашнего матча их обогнала и "Заря".

Чтобы занять второе место динамовцам нужно выиграть все матчи и надеяться, что "Десна" где-то потеряет очки. Черниговцы сегодня играют с "Шахтером", а в последнем туре встретятся с "Зарей". Кстати, онлайн "Десна" – "Шахтер" уже доступен на нашем сайте.

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Киевляне – большие фавориты встречи. Коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.53, тогда как ставку на победу "Александрии" можно сделать с котировкой 5.20, а на ничью – 4.80.

Где смотреть матч "Александрия" – "Динамо":

"Футбол 1", Live

Oll.tv (в подписке)

"Футбол 1", понедельник, 08:00 (повтор)

"Футбол 2", понедельник, 15:40 (повтор)

"Футбол 1", вторник, 19:15 (повтор)

В предыдущей встрече "Динамо" разгромило "Александрию" со счетом 5:1. Сегодня александрийцы имеют шанс взять реванш у соперника, уставшего после изнурительного финала Кубка Украины как физически, так и морально.

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Смотрите, как "Динамо" играло в финале Кубка Украины:

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