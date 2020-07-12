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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Александрия" – "Динамо": где смотреть матч чемпионата Украины

12 июля, 15:01

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций матча 30-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

В воскресенье, 12 июля, в рамках 30-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" пожалует в гости к "Александрии". Матч состоится в Александрии на стадионе "Ника" и начнется в 19:30. В прямом эфире встречу покажут на ТВ и в интернете. "Александрия" – "Динамо" смотреть онлайн можно с помощью нашей мультимедийной трансляции.

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"Александрия" выбыла из гонки за медали, но еще сыграет в стыковых матчах за последнюю путевку в Лигу Европы. А "Динамо" продолжает борьбу за серебряные медали и место в квалификации Лиги чемпионов. Но киевляне сейчас проигрывают борьбу "Десне", а после вчерашнего матча их обогнала и "Заря".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
4
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
29
10
9
10
35
41
-6
39
Забитые 35
Пропущеные 41
Разница -6
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
30
8
6
16
23
45
-22
30
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: В П Н В В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Чтобы занять второе место динамовцам нужно выиграть все матчи и надеяться, что "Десна" где-то потеряет очки. Черниговцы сегодня играют с "Шахтером", а в последнем туре встретятся с "Зарей". Кстати, онлайн "Десна" – "Шахтер" уже доступен на нашем сайте.

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Киевляне – большие фавориты встречи. Коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.53, тогда как ставку на победу "Александрии" можно сделать с котировкой 5.20, а на ничью – 4.80.

Где смотреть матч "Александрия" – "Динамо":

"Футбол 1", Live
Oll.tv (в подписке)
"Футбол 1", понедельник, 08:00 (повтор)
"Футбол 2", понедельник, 15:40 (повтор)
"Футбол 1", вторник, 19:15 (повтор)

В предыдущей встрече "Динамо" разгромило "Александрию" со счетом 5:1. Сегодня александрийцы имеют шанс взять реванш у соперника, уставшего после изнурительного финала Кубка Украины как физически, так и морально.

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Смотрите, как "Динамо" играло в финале Кубка Украины:

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чемпионат Украины Динамо Киев где смотреть ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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