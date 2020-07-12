"Десна" – "Шахтер": онлайн трансляция матча чемпионата Украины

В воскресенье, 12 июля, состоится центральный матч 30-го тура чемпионата Украины: В Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина "Десна" примет чемпиона страны донецкий "Шахтер". Матч начнется в 19:30, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДЕСНА" – "ШАХТЕР"

Реклама

"Шахтер" уже решил все свои турнирные задачи можно позволить отдохнуть своим лидерам перед оставшимся отрезком сезона, где "горнякам" предстоит бороться за победу в Лиге Европы. А вот "Десна" впервые в истории имеет шанс завоевать серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов. Для этого подопечным Александра Рябоконя нужно выиграть все оставшиеся матчи, либо набрать больше очков, чем "Динамо" и "Заря".

К слову, луганчане уже свой матч 30-го тура выиграли и вышли на промежуточное второе место. А "Динамо" сыграет с "Александрией" параллельно с матчем "Десна" – "Шахтер". Но черниговцы имеют преимущество над киевлянами за счет лучших показателей в очных встречах и в случае равенства очков будут выше.

Чтобы все претенденты были в равных условиях, "Шахтер" играет с ними оптимальным составом, делая небольшие изменения. Так, в этот раз отдых получили Николай Матвиенко, Марлос и Жуниор Мораес. Из-за повреждений в течение недели в общей группе не тренировались Давид Хочолава, Маркос Антонио и Виктор Коваленко. Продолжают свое восстановление Валерий Бондарь и Исмаили.

В текущем сезоне команды встречались трижды и все три раза сильнее оказывался "Шахтер". Но не скажешь, что победы "горнякам" доставались легко. Например, в начале февраля донецкий клуб вырвал победу благодаря голу Тайсона на 95-й минуте.

Букмекеры о матче "Десна" – "Шахтер":

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом и сегодняшнего матча, но с небольшим преимуществом: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.33, на ничью – 3.48, на победу "Десны" – 2.88.

Прямые трансляции футбольных матчей можно смотреть на сайте Oll.tv

Смотрите, как "Шахтер" и "Десна" играли между собой в предыдущем матче:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама