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"Десна" – "Шахтер": онлайн трансляция матча чемпионата Украины

Воскресенье, 12 июля

Десна

19:30

Шахтер

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье, 12 июля, состоится центральный матч 30-го тура чемпионата Украины: В Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина "Десна" примет чемпиона страны донецкий "Шахтер". Матч начнется в 19:30, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДЕСНА" – "ШАХТЕР"

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"Шахтер" уже решил все свои турнирные задачи можно позволить отдохнуть своим лидерам перед оставшимся отрезком сезона, где "горнякам" предстоит бороться за победу в Лиге Европы. А вот "Десна" впервые в истории имеет шанс завоевать серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов. Для этого подопечным Александра Рябоконя нужно выиграть все оставшиеся матчи, либо набрать больше очков, чем "Динамо" и "Заря".

К слову, луганчане уже свой матч 30-го тура выиграли и вышли на промежуточное второе место. А "Динамо" сыграет с "Александрией" параллельно с матчем "Десна" – "Шахтер". Но черниговцы имеют преимущество над киевлянами за счет лучших показателей в очных встречах и в случае равенства очков будут выше.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
4
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
29
10
9
10
35
41
-6
39
Забитые 35
Пропущеные 41
Разница -6
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
30
8
6
16
23
45
-22
30
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: В П Н В В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Чтобы все претенденты были в равных условиях, "Шахтер" играет с ними оптимальным составом, делая небольшие изменения. Так, в этот раз отдых получили Николай Матвиенко, Марлос и Жуниор Мораес. Из-за повреждений в течение недели в общей группе не тренировались Давид Хочолава, Маркос Антонио и Виктор Коваленко. Продолжают свое восстановление Валерий Бондарь и Исмаили.

В текущем сезоне команды встречались трижды и все три раза сильнее оказывался "Шахтер". Но не скажешь, что победы "горнякам" доставались легко. Например, в начале февраля донецкий клуб вырвал победу благодаря голу Тайсона на 95-й минуте.

Букмекеры о матче "Десна" – "Шахтер":

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом и сегодняшнего матча, но с небольшим преимуществом: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.33, на ничью – 3.48, на победу "Десны" – 2.88.

Прямые трансляции футбольных матчей можно смотреть на сайте Oll.tv

Смотрите, как "Шахтер" и "Десна" играли между собой в предыдущем матче:

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онлайн чемпионат Украины Шахтер Донецк Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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