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"Александрия" – "Заря": где смотреть матч, который пройдет при пустых трибунах

30 мая, 15:37

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Расписание трансляций поединка 24 тура Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Украинский футбол вернулся! В условиях пандемии коронавируса зрителей на трибуны не пустят, но украинские болельщики наконец получили возможность смотреть матчи наших команд по ТВ. Сегодня центральным поединком Премьер-лиги станет противостояние команд первой шестерки "Александрия" – "Заря", которое начнется в 17:00.

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Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 2". Также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv (в подписке). Повтор матча в 04:05 на канале "Футбол 1" для тех, кто не спит ночью. Еще раз пересмотреть матч можно в воскресенье в 12:00 на канале "Футбол 2".

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Напомним, что в последнем туре до карантина "Александрия" на своем поле обыграла "Колос" в результативном матче – 4:2. Было это 14 марта, т.е. уже полтора месяца назад. Смотрите все голы того поединка:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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чемпионат Украины где смотреть Заря Луганск ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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