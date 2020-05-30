"Заря" сохранит второе место после "карантинного" тура: прогноз на матч с "Александрией"

В первом "карантинном" туре чемпионата Украины по футболу в субботу состоится матч "Александрия" – "Заря", начало – в 17:00. Гости занимают вторую строчку в турнирной таблице и опережают "Динамо" по дополнительным показателям. Учитывая, что киевлянам предстоит встреча с "Шахтером", у "Зари" появилась отличная возможность оторваться от преследователей.

Какая же вероятность победы луганского клуба? Аналитики называют гостей небольшими фаворитами матча. Коэффициент на победу "Зари" равен 2.20, тогда как ставку на успех "Александрии" можно сделать с котировкой 3.25, на ничью – 3.40. Таким образом, вероятность результата экспертами подсчитана следующая: победа "Александрии" 29 процентов, ничья 28 процентов, победа "Зари" 43 процента.

Также букмекеры прогнозируют, что зрители у экранов не увидят большого количества забитых мячей. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.67 (вероятность – 57 процентов), а на "больше 2,5 голов" он составляет 2.20 (вероятность – 43 процента).

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Вероятные авторы голов в составе "Александрии":

Артем Ситало – 3.00 (коэффициент на "забьет гол")

Денис Безбородько – 3.50

Максим Третьяков – 4.40

Вероятные авторы голов в составе "Зари":

Владислав Кабаев – 3.00

Богдан Леднев – 3.70

Дмитрий Хомченовский – 4.00

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Напомним, что в последнем туре до карантина "Александрия" на своем поле обыграла "Колос" в результативном матче – 4:2. Было это 14 марта, т.е. уже полтора месяца назад. Смотрите все голы того поединка:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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