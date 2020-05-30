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"Александрия" – "Заря": онлайн матча чемпионата Украины

Суббота, 30 мая

Александрия

17:00

Заря

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Сегодня возобновляется украинская Премьер-лига (график рестарта турниров и чемпионатов). В 17:00 на стадионе "Ника" состоится поединок команд из ТОП-шестерки "Александрия" – "Заря". Мы проводим текстовую онлайн-трансляцию матча с комментариями важных моментов матча, фотографиями и видео-повторами.

"Александрия" – "Заря"

Отметим, что в матче будут действовать временные изменения в правилах. Каждой команде разрешено сделать по пять замен, но в целях минимизации задержек есть три возможности это сделать (значит, нужно будет делать двойные или тройные замены, либо замены в перерыве). Одновременно на стадионе могут находится не более 200 человек, причем их возраст должен быть от 18 до 60 лет. Это касается всех – футболистов, судей, сотрудников команд, стадиона, трансляторов. Все люди на арене должны носить маски, кроме футболистов на поле, главных тренеров, судей, комментаторов и арбитров VAR. Действует запрет на рукопожатия, а пресс-конференции будут проходить в виртуальном режиме.

Накануне матча стало известно, что неизвестные повредили граффити, которое стало визитной карточкой стадиона. Теперь "Александрия" разыскивает вандалов.

"Александрия" – "Заря": положение в чемпионате. "Заря" с 46-ю очками занимает второе место в турнирной таблице и надеется сохранить это историческое достижение до конца чемпионата. Столько же очков у "Динамо", которое отстает по дополнительным показателям. "Александрия" занимает пятое место – 40 очков. Интересно, что в последнем туре перед наступлением жесткого карантина "Заря" на своем поле минимально обыграла лидера сезона "Шахтер" (1:0).

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

"Александрия" – "Заря": прогноз букмекеров. Аналитики называют гостей небольшими фаворитами матча. Коэффициент на победу "Зари" равен 2.20, тогда как ставку на успех "Александрии" можно сделать с котировкой 3.25, на ничью – 3.40.

Таким образом, вероятность результата экспертами подсчитана следующая: победа "Александрии" 29 процентов, ничья 28 процентов, победа "Зари" 43 процента.

Также букмекеры прогнозируют, что зрители у экранов не увидят большого количества забитых мячей. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.67 (вероятность – 57 процентов), а на "больше 2,5 голов" он составляет 2.20 (вероятность – 43 процента).

"Александрия" – "Заря": судьи. Утверждена бригада арбитров и официальных лиц, задействованных в матче. Арбитр встречи – Евгений Арановский (Киев). Ассистенты арбитра – Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев). Четвертый арбитр – Дмитрий Кривушкин (Харьков). Судейский наблюдатель – Игорь Покидько (Полтава). Делегат УАФ – Михаил Калита (Николаев). На игре будет задействована система VAR. Соответственно, арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская область), ассистент VAR – Владимир Володин (Херсон), наблюдатель VAR – Виктор Швецов (Одесса).

"Александрия" – "Заря": сравнение составов. Команды занимают третье ("Заря", 14.85 млн евро) и четвертое ("Александрия", 11.83 млн евро) места в Украине по общей оценочной трансферной стоимости всех футболистов состава. Самый дорогой игрок, который может сегодня выйти на поле – это правый полузащитник гостей Владислав Кочергин, 24-летнего футболиста оценивают в 1.2 миллиона евро.

"Александрия" – "Заря": где смотреть трансляцию. Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 2". Также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv (в подписке). Повтор матча в 04:05 на канале "Футбол 1" для тех, кто не спит ночью. Еще раз пересмотреть матч можно в воскресенье в 12:00 на канале "Футбол 2".

Напомним, что в последнем туре до карантина "Александрия" на своем поле обыграла "Колос" в результативном матче – 4:2. Было это 14 марта, т.е. уже полтора месяца назад. Смотрите все голы того поединка:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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онлайн чемпионат Украины Заря Луганск ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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