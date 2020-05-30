"Александрия" – "Заря": онлайн матча чемпионата Украины

Сегодня возобновляется украинская Премьер-лига (график рестарта турниров и чемпионатов). В 17:00 на стадионе "Ника" состоится поединок команд из ТОП-шестерки "Александрия" – "Заря". Мы проводим текстовую онлайн-трансляцию матча с комментариями важных моментов матча, фотографиями и видео-повторами.

"Александрия" – "Заря"

Отметим, что в матче будут действовать временные изменения в правилах. Каждой команде разрешено сделать по пять замен, но в целях минимизации задержек есть три возможности это сделать (значит, нужно будет делать двойные или тройные замены, либо замены в перерыве). Одновременно на стадионе могут находится не более 200 человек, причем их возраст должен быть от 18 до 60 лет. Это касается всех – футболистов, судей, сотрудников команд, стадиона, трансляторов. Все люди на арене должны носить маски, кроме футболистов на поле, главных тренеров, судей, комментаторов и арбитров VAR. Действует запрет на рукопожатия, а пресс-конференции будут проходить в виртуальном режиме.

Накануне матча стало известно, что неизвестные повредили граффити, которое стало визитной карточкой стадиона. Теперь "Александрия" разыскивает вандалов.

"Александрия" – "Заря": положение в чемпионате. "Заря" с 46-ю очками занимает второе место в турнирной таблице и надеется сохранить это историческое достижение до конца чемпионата. Столько же очков у "Динамо", которое отстает по дополнительным показателям. "Александрия" занимает пятое место – 40 очков. Интересно, что в последнем туре перед наступлением жесткого карантина "Заря" на своем поле минимально обыграла лидера сезона "Шахтер" (1:0).

"Александрия" – "Заря": прогноз букмекеров. Аналитики называют гостей небольшими фаворитами матча. Коэффициент на победу "Зари" равен 2.20, тогда как ставку на успех "Александрии" можно сделать с котировкой 3.25, на ничью – 3.40.

Таким образом, вероятность результата экспертами подсчитана следующая: победа "Александрии" 29 процентов, ничья 28 процентов, победа "Зари" 43 процента.

Также букмекеры прогнозируют, что зрители у экранов не увидят большого количества забитых мячей. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.67 (вероятность – 57 процентов), а на "больше 2,5 голов" он составляет 2.20 (вероятность – 43 процента).

"Александрия" – "Заря": судьи. Утверждена бригада арбитров и официальных лиц, задействованных в матче. Арбитр встречи – Евгений Арановский (Киев). Ассистенты арбитра – Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев). Четвертый арбитр – Дмитрий Кривушкин (Харьков). Судейский наблюдатель – Игорь Покидько (Полтава). Делегат УАФ – Михаил Калита (Николаев). На игре будет задействована система VAR. Соответственно, арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская область), ассистент VAR – Владимир Володин (Херсон), наблюдатель VAR – Виктор Швецов (Одесса).

"Александрия" – "Заря": сравнение составов. Команды занимают третье ("Заря", 14.85 млн евро) и четвертое ("Александрия", 11.83 млн евро) места в Украине по общей оценочной трансферной стоимости всех футболистов состава. Самый дорогой игрок, который может сегодня выйти на поле – это правый полузащитник гостей Владислав Кочергин, 24-летнего футболиста оценивают в 1.2 миллиона евро.

"Александрия" – "Заря": где смотреть трансляцию. Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 2". Также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv (в подписке). Повтор матча в 04:05 на канале "Футбол 1" для тех, кто не спит ночью. Еще раз пересмотреть матч можно в воскресенье в 12:00 на канале "Футбол 2".

Напомним, что в последнем туре до карантина "Александрия" на своем поле обыграла "Колос" в результативном матче – 4:2. Было это 14 марта, т.е. уже полтора месяца назад. Смотрите все голы того поединка:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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