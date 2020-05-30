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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Чемпионат Украины возобновился: расписание, результаты, трансляции 24 тура

30 мая, 10:47

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Все о поединках 24 тура Премьер-лиги - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Чемпионат Украины по футболу вернулся! В этот уикенд проходит первый "карантинный" тур. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

В нашем футболе появились временные "коронавирусные" изменения. Каждой команде разрешено сделать по пять замен, но в целях минимизации задержек есть три возможности это сделать (значит, нужно будет делать двойные или тройные замены, либо замены в перерыве). Одновременно на всей территории стадиона могут находится не более 200 человек, причем их возраст должен быть от 18 до 60 лет. Это касается всех – футболистов, судей, сотрудников команд, работников стадиона, трансляторов. Все люди на арене должны носить маски, кроме футболистов на поле, главных тренеров, судей, комментаторов и арбитров VAR. Действует запрет на рукопожатия, а пресс-конференции будут проходить в виртуальном режиме.

Суббота, 30 мая

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14:00 "Колос" – "Десна"
в Киеве на "Оболонь-Арене"
ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv
Букмекеры: 3.90 – 3.55 – 1.95

17:00 "Александрия" – "Заря"
ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv, Александрия – Заря онлайн
Букмекеры: 3.35 – 3.30 – 2.20

17:00 "Днепр-1" – "Олимпик"
ТВ: канал "Униан"
Букмекеры: 2.10 – 3.40 – 3.45

Воскресенье, 31 мая

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14:00 "Карпаты" – "Мариуполь"
ТВ: канал "Униан"
Букмекеры: 3.35 – 3.55 – 2.10

14:00 "Ворскла" – "Львов"
ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv
Букмекеры: 2.20 – 3.20 – 3.45

17:00 "Шахтер" – "Динамо"
в Киеве на НСК "Олимпийский"
ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv
Букмекеры: 1.85 – 3.80 – 4.30

Турнирная таблица чемпионата Украины:

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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Источник: Сегодня|Спорт

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