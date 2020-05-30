Чемпионат Украины возобновился: расписание, результаты, трансляции 24 тура

Чемпионат Украины по футболу вернулся! В этот уикенд проходит первый "карантинный" тур. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

В нашем футболе появились временные "коронавирусные" изменения. Каждой команде разрешено сделать по пять замен, но в целях минимизации задержек есть три возможности это сделать (значит, нужно будет делать двойные или тройные замены, либо замены в перерыве). Одновременно на всей территории стадиона могут находится не более 200 человек, причем их возраст должен быть от 18 до 60 лет. Это касается всех – футболистов, судей, сотрудников команд, работников стадиона, трансляторов. Все люди на арене должны носить маски, кроме футболистов на поле, главных тренеров, судей, комментаторов и арбитров VAR. Действует запрет на рукопожатия, а пресс-конференции будут проходить в виртуальном режиме.

Суббота, 30 мая

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14:00 "Колос" – "Десна"

в Киеве на "Оболонь-Арене"

ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv

Букмекеры: 3.90 – 3.55 – 1.95

17:00 "Александрия" – "Заря"

ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv, Александрия – Заря онлайн

Букмекеры: 3.35 – 3.30 – 2.20

17:00 "Днепр-1" – "Олимпик"

ТВ: канал "Униан"

Букмекеры: 2.10 – 3.40 – 3.45

Воскресенье, 31 мая

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14:00 "Карпаты" – "Мариуполь"

ТВ: канал "Униан"

Букмекеры: 3.35 – 3.55 – 2.10

14:00 "Ворскла" – "Львов"

ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv

Букмекеры: 2.20 – 3.20 – 3.45

17:00 "Шахтер" – "Динамо"

в Киеве на НСК "Олимпийский"

ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv

Букмекеры: 1.85 – 3.80 – 4.30

Турнирная таблица чемпионата Украины:

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Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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