"Арбитры судят как хотят и провоцируют все это": тренер украинского клуба высказал претензии футбольной Фемиде

В минувшие выходные прошел очередной тур чемпионата Украины. В последнем матче 25-го тура УПЛ "Львов" уступил "Днепру-1" в довольно зрелищном поединке. Однако наставник номинальных хозяев, львовян, Егише Меликян высказал недовольство судейством Ярослава Козыка.

Свои претензии армянский тренер высказал после встречи, его слова приводит официальный сайт "Днепра-1" :

"Футбол – эмоциональный вид спорта. Когда эмоции переходят границу к агрессии, есть какие-то причины. Если их больше, значит, кто-то виноват в том, что не выдерживают нервы. У нас виновными были не "Днепр-1" и не "Львов". Судьи провоцировали все это. Я удивляюсь. Но судьи тоже не виновны. Виновны те, кто их не наказывает. Они судят как хотят. Раскрывают крылья и летят, куда хотят. Они портят все это. Я в шоке. Смотрел повтор – это смешно.

Но оставим это. Судьи даже не стоят моего внимания. Поздравляю "Днепр-1". Футболисты оставили силы на поле, боролись, взяли три очка. Не скажу, что заслуженные. Они боролись со своей стороны, мы со своей. Никаких обид нет, между нами все нормально. Это футбол".