"Арбитры судят как хотят и провоцируют все это": тренер украинского клуба высказал претензии футбольной Фемиде

В минувшие выходные прошел очередной тур чемпионата Украины. В последнем матче 25-го тура УПЛ "Львов" уступил "Днепру-1" в довольно зрелищном поединке. Однако наставник номинальных хозяев, львовян, Егише Меликян высказал недовольство судейством Ярослава Козыка.
Свои претензии армянский тренер высказал после встречи, его слова приводит официальный сайт "Днепра-1" :
"Футбол – эмоциональный вид спорта. Когда эмоции переходят границу к агрессии, есть какие-то причины. Если их больше, значит, кто-то виноват в том, что не выдерживают нервы. У нас виновными были не "Днепр-1" и не "Львов". Судьи провоцировали все это. Я удивляюсь. Но судьи тоже не виновны. Виновны те, кто их не наказывает. Они судят как хотят. Раскрывают крылья и летят, куда хотят. Они портят все это. Я в шоке. Смотрел повтор – это смешно.
Но оставим это. Судьи даже не стоят моего внимания. Поздравляю "Днепр-1". Футболисты оставили силы на поле, боролись, взяли три очка. Не скажу, что заслуженные. Они боролись со своей стороны, мы со своей. Никаких обид нет, между нами все нормально. Это футбол".
Вашему вниманию – все результаты 25-го тура чемпионата Украины.
Смотрите обзор матча "Львов" – "Днепр-1"
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк