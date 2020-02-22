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"Без зрителей, на пустом стадионе, эмоций не хватало": Михайличенко – о матче с "Ворсклой"

22 февраля, 22:07

Тренер "Динамо" отметил, что после сборов все команды хорошо готовы физически, и сделал комплимент Максимову

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал победу киевлян над "Ворсклой" со счетом 2:1 в 19-м туре чемпионата Украины и рассказал про отрицательные моменты в игре своих подопечных. Напомним, что решающий мяч столичные футболисты забили уже на 91-й минуте.

"Хотелось бы провести игру в совершенно другой атмосфере. К сожалению, эмоционально ребятам сложно было перестроиться – со сборов на сборы. Матч без зрителей, на пустом стадионе, поэтому эмоций, которые нам были нужны, немного не хватало. Если говорить по самой игре, то матчи после сборов всегда проходят очень непросто. В связи с тем, что было выполнено много работы, погодными условиями и состоянием полей, у всех команд хорошая готовность именно в физическом плане, в чем мы сегодня убедились. Несмотря на то, что для февраля поле было хорошим, до идеального ему еще далеко", – отметил Михайличенко.

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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"Конечно, я бы отдал должное Ворскле, мы увидели совсем другую команду, чем ту, которая была в конце прошлого года. Юрию Максимову удалось перестроить ее. Они показали хороший, добротный футбол, сыграли тактически грамотно. Видно, что, как и мы, они готовились к сегодняшней игре", – говорит наставник "Динамо".

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"Матч выдался нервным и напряженным до последней минуты, потому что мы не смогли реализовать те предпосылки и моменты, которые создавались. Было много брака. Можно это списать на поле, однако это не всегда было так. Но самое главное, что команда играла и боролась за результат до конца – и достигла желаемого результата", – подытожил Михайличенко.

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Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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