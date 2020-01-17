"Бежит быстро, техничный": Буяльский оценил новичка "Динамо"

Виталий Буяльский / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился впечатлениями от первых дней тренировочного сбора в Турции. Ранее мы рассказывали, что защитник "Динамо" пропустит две игры на сборах команды в Турции.

"Молодым помогаем, общаемся с ними. Да они и сами понимают, в какую команду они попали, поэтому все делают на максимуме. Молодцы, вопросов к ним нет, стараются. Не всегда и у нас все получается. После недели тяжелой работы в Киеве здесь мы приступили к работе с мячом, и, естественно, у всех есть ошибки – и у молодых игроков, и у более опытных. Мы все другу другу помогаем, ведь все работаем на один результат", – отметил Виталий.

"Ибрагим Каргбо? Мощный нападающий, лично мне чем-то напоминает Дьемерси Мбокани. Бежит быстро, техничный. Думаю, его ждет в "Динамо" будущее. Он должен все показать уже 22 февраля, когда будет первая официальная игра. Тогда уже и нагрузки будут меньше, и физическая форма будет оптимальной. А во время сбора нагрузки большие, усталость накапливается, и, конечно, может не все получается", – добавил игрок.

А вот вингер сборной Люксембурга Жерсон Родригес отсутствует в числе игроков, которые с "Динамо" поехали на первый сбор в Турцию. Ранее мы сообщали, что опального Родригеса "Динамо" выставит на трансфер. По данным СМИ, он "неоднократно приезжал на тренировки с перегаром".

Смотрите, как "Динамо" вылетало из Лиги Европы-2019/2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама