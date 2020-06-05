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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Битве за Премьер-лиг быть! Первая-лига назвала дату рестарта

5 июня, 20:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Турнир хотели завершить досрочно, но все же клубы и лига договорились доиграть сезон

Профессиональная футбольная лига приняла решение возобновить сезон в Первой лиге Украины. Турнир возьмет рестарт 23 июня, сообщает UA-Футбол. Последний тур запланирован на 8-е августа, после чего состоится плей-офф раунд. Хотя ранее мы писали, что клуб Первой лиги отказывается доигрывать чемпионат Украины. МФК "Николаев" уверен, что команды следует отпустить до следующего сезона.

Напомним, по итогам сезона Первой лиги победитель автоматически поднимается в Премьер-лигу. Вторая и третья команды играют в стыковых встречах с 10-й и 11-й командами элитного дивизиона за еще две путевки в вышку.

План-календарь возобновления Первой лиги:

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На данный момент в первой лиге сложилась уникальная ситуация. После 19 туров на первое место претендуют семь команд! Лидирует в турнирной таблице "Рух" из Львова но седьмая команда отстает от них всего на четыре очка.

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Ранее мы писали, что из-за пандемии в Первой лиге Украины готовили финиш в беспрецедентном формате. В классическом виде первенство доигрывать не хотели. Для определения судьбы путевок в УПЛ планировали провести мини-турнир.

Смотрите, как коллектив Первой лиги, "Ингулец", играл с "Шахтером" в финале Кубка Украины в 2019 году:

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футбол первая лига

Источники: Сегодня|Спорт , ua-football

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