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Из-за пандемии Первой лиге Украины готовят финиш в беспрецедентном формате

21 мая, 14:10

Олег Люлька

В классическом виде первенство доигрывать не будут. Для определения судьбы путевок в УПЛ могут провести мини-турнир

Чемпионат Первой лиги Украины по футболу точно не будет доигран в классическом виде из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято сегодня на Совете лиг ПФЛ, проходящем на стадионе "Оболонь" в Киеве. Ранее Вторая лига досрочно завершила сезон из-за COVID.

Шесть клубов Первой лиги проголосовали за доигровку чемпионата по регламенту в полном виде, восемь клубов проголосовали против, один клуб воздержался.

При этом клубы не смогли решить на Совете лиг, в каком виде необходимо завершить чемпионат Первой лиги. Профессиональная футбольная лига направит опросники в клубы и ожидает получить в ответ их позицию. Чемпионат Первой лиги может быть доигран в качестве мини-турниров: первый – за путевки в Премьер-лигу, второй – за право остаться в дивизионе. Кстати, ничего подобного в истории нашего футбола еще не было.

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Также рассматриваются варианты оставить текущее турнирное положение команд в Первой лиге или вообще аннулировать результаты сезона.

Принятое клубами решение впоследствии будет направлено для утверждения исполкому Украинской ассоциации футбола.

"Рух" (Винники)

"Рух" (Винники) / Фото: Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

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Ранее мы писали, что клуб Первой лиги из поселка Петрово грозит затаскать футбольные власти Украины по судам, если сезон не доиграют. "Ингулец" не смирится, если его оставят за бортом Премьер-лиги, и будет обращаться в Лозанну.

Отметим, что на момент остановки соревнований в Первой лиге лидирующая восьмерка выглядела следующим образом: "Рух" (39 очков), "Волынь" (38), "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар", "Агробизнес" (по 37), "Металлист-1925" (35), "Авангард" (33). Согласно регламенту, в Премьер-лигу должны подняться три клуба.

Смотрите, как "Ингулец" из Первой лиги играл в финале Кубка Украины-2019 с "Шахтером"

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футбол первая лига Оболонь-Бровар Рух Винники Металлист 1925 Минай Агробизнес Волочиск Ингулец

Источник: SportArena

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