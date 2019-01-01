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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Бразильцев стало меньше: "Шахтер" заключил еще одну трансферную сделку

2 сентября, 22:56

"Горняки" договорились по бразильскому полузащитнику с грандом португальского футбола

Фернандо

Фернандо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

20-летний бразильский полузащитник Фернандо, который год назад перешел из "Палмейраса" в "Шахтер", покидает лагерь "горняков". Чемпионы Украины отдали футболиста в аренду лиссабонскому "Спортингу" до конца сезона-2019/20.

Отметим, что за год, проведенный в оранжево-черной футболке, Фернандо отметился двумя голами в 22 матчах за "Шахтер". Смотрите, как забивает Фернандо:

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Аренда Фернандо в "Спортинг" – не единственное соглашение для "горняков" перед закрытием трансферного окна. Как сообщалось ранее, в понедельник прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком "Шахтера". Лидер сборной Украины заключил с чемпионами Украины контракт на три года. Предыдущим клубом 29-летнего футболиста был немецкий "Шальке".

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Фото: "Сегодня"

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Интересно, что Коноплянка уже прокомментировал свой переход в "Шахтер". "Настроение радостное, но в то же время я уставший, потому что спал всего лишь три часа. Хочется побыстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой", – отметил Евгений, добавив, что рад вернуться домой.

Смотрите, как в 6-м туре УПЛ "Шахтер" громил "Олимпик"

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Спортинг Фернандо

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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