Бразильский "горняк" Тайсон поздравил киевского динамовца с завоеванием Кубка Украины

Команды украинской Премьер-лиги готовятся к очередному туру, который пройдет в выходные. А главным событием недели стал финальный поединок Кубка страны, в котором "Динамо" победило "Ворсклу" в серии пенальти.

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После этого бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон поздравил с завоеванием трофея динамовского уругвайца Карлос де Пену – несмотря на то, что команды Киева и Донецка являются главными конкурентами на внутренней арене. Свои слова оппоненту и другу Тайсон адресовал на страничке в Instagram. Один из лидер "горняков" написал приветствия на английском и русском (латинкой) языках, добавив "уважение футболу".

В ближайшее время, в воскресенье, "Динамо" сыграет в гостях с "Александрией", а "Шахтер" проведет выездной поединок с "Десной". Черниговская и киевская команда набрали по 55 очков, на один пункт от них отстает "Заря".

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Прямые трансляции матчей чемпионата Украины можно смотреть на сайте Oll.tv.

Смотрите, как Тайсон забивал в чемпионате Украины в ворота "Зари"

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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