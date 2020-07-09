"Динамо" вырвало у "Ворсклы" Кубок Украины в затяжной серии пенальти

Решающий поединок прошел в Харькове, киевляне взяли трофей впервые за пять лет

Сегодня на харьковском стадионе "Металлист" прошел финальный поединок Кубка Украины сезона 2019/2020. Наш сайт вел онлайн матча "Динамо" – "Ворскла". Смотреть его можно было также в прямой трансляции на Oll.tv.

Реклама

Несмотря на то, что большим фаворитом финала считалось "Динамо", счет открыла полтавская команда. После розыгрыша углового в начале 11-й минуты Руслан Степанюк поразил ворота буквально с двух метров. Капитан киевлян Сергей Сидорчук неудачно сыграл грудью, а Виталий Миколенко проспал оппонента на дальней штанге.

Однако не прошло и полчаса первого тайма, как подопечные Алексея Михайличенко счет сравняли – 1:1. Беньямин Вербич сначала упустил верный шанс, пробив с пяти метров прямо во вратаря – 21-летнего Дмитрия Резника. Но вскоре словенец исправился: получил мяч спиной к воротам, красиво развернулся и отправил "снаряд" в цель. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

Во второй половине соперники ни разу не смогли поразить ворота друг друга. "Динамо" создавало больше возможностей, ударов, но, как ни парадоксально, процент владения был практически одинаков. В одном из эпизодов Шепелев после паса Цыганкова (Виктор вышел на замену) ударил по воробьям. А вскоре после рикошета спас "Ворсклу" молодой кипер. На 70-й минуте "Динамо" забило, но судьи определили офсайд у Вербича, который по воротам не бил, но занимал активную позицию. В итоге дело дошло до дополнительного времени. Вашему вниманию – лучшие моменты второго тайма.

Реклама

Еще 30 минут игры подопечные Юрия Максимова думали преимущественно о сохранении счета, ответив лишь одним достойным контрвыпадом на осаду киевлян. Однак и "Динамо" чего-то экстраординарного сопернику не предложило. На 115-й минуте "бело-голубые" дружно схватились за головы: мяч попал в сетку с внешней стороны после удара головой уругвайца Карлоса де Пены.

Итак, все решалось в серии пенальти. Вопреки ожиданиям, Юрий Максимов не выпустил на "лотерею" героя полуфинала – 16-летнего вратаря Павла Исенко. Оппоненты выполнили по пять точных ударов подряд! Никто из голкиперов не смог потянуть мяч хотя бы один раз. А дальше все мог решить один "выстрел". Далее еще по два разу и "Ворскла", и "Динамо" били в цель.

В восьмой попытке 34-летний защитник Вадим Сапай не смог обыграть Георгия Бущана, но и Дмитрий Резник справился с ударом Виталия Миколенко! 7:7 остался счет после 16 ударов. А затем полтавчанин Вадим Баенко зарядил мяч в облака, а Артем Шабанов своим шансом воспользовался. "Динамо" взяло Кубок впервые с 2015 года!

Реклама

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама