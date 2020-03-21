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"Будем тренироваться маленькими группами по несколько человек": игрок "Динамо" рассказал о карантине

21 марта, 20:29

Максим Перепелица

Виталий Миколенко отметил, что пересмотрел уже все сериалы

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, когда в клубе планируют возобновить тренировки. Ранее защитник "Динамо" рассказал, чем занимается во время карантина.

"Карантин стараюсь проводить с пользой. На днях ездил с папой на рыбалку, вместе с родителями занимался домашними любимцами – кошкой и собакой, играл на компьютере в Counter-Strike. Не поверите, но я тоже в одной команде вместе с Артемом Шабановым и Никитой Бурдой. В пятницу вечером ездил на базу и занимался в тренажерном зале, там как раз не было людей, да и его ничто не заменит, а в основном занимаюсь дома. Сериалы уже все пересмотрел, теперь нахожусь в процессе выбора интересных фильмов.

Нам должны сообщить о дальнейших действиях в воскресенье днем. Мне кажется, будем тренироваться маленькими группами по несколько человек. Если честно, уже хочется работать, чтобы не терять форму, да и скучно без тренировок и матчей. В отпуске хотя бы можно куда-то поехать, а тут даже из дому желательно без надобности не выходить, да и ситуация неопределенная – не знаешь, чего ждать. Единственный плюс сложившейся ситуации – это то, что можно больше времени проводить с родными", – сказал Миколенко.

В тренде
Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Напомним, что накануне игроки "Динамо" записали видеообращение к болельщикам. Футболисты призвали быть ответственными в связи с эпидемией: "Сейчас главное – это безопасность каждого из нас".

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Динамо Киев коронавирус Виталий Миколенко

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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