"Он усилит нашу команду": Срна заинтриговал большим трансфером "Шахтера"

О громком новичке "горняков" объявят после поединка Лиги чемпионов с загребским "Динамо"

Дарио Срна и Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна анонсировал трансфер донецкого клуба. Правда, хорват не уточнил, идет ли речь о футболисте. Имя новичка назовут после игры с загребским "Динамо", которая состоится в Харькове 22 октября. Как мы писали ранее, голкипер "Шахтера" Пятов назван лучшим вратарем отбора Евро-2020.

"После матча с загребским "Динамо" у нас будет новость. Мы провели хороший и большой трансфер. Уверен, он усилит нашу команду и любовь между нами и болельщиками. Поэтому ожидайте хорошего трансфера", – заявил Дарио Срна

Как мы писали ранее, судьей матча "Шахтера" с Загребом назначили испанца, насолившего дончанам в Лиге Европы. При арбитраже Матео Лаоса "горняки" вылетели из еврокубков в прошлом сезоне, получив в свои ворота пенальти.

Также сообщалось, что "Шахтер" сокрушил сельский клуб, проведя результативную подготовку перед ЛЧ. В поединке украинской Премьер-лиги с "Колосом" "горняки" отгрузили сопернику шесть безответных мячей.

Обзор матча "Шахтер" – "Колос" – 6:0

Напомним, в первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл на своем поле "МанСити" (3:0), после чего одержал важную выездную победу над "Аталантой" (2:1). Но по лучшей разнице мячей загребское "Динамо" пока опережает "горняков", занимая второе место в группе С.

Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" (1:2)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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