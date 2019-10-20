Динамовец Миколенко забил "щучкой" в стиле Беседина: сравните голы-близнецы

Гол, забитый защитником Виталием Миколенко в ворота "Александрии", стал для него первым в украинской Премьер-лиге

"Динамо" празднует гол Миколенко / Фото: Facebook

В матче 11- тура чемпионата Украины на НСК "Олимпийский" "Динамо" обыграло "Александрию" 1:0, благодаря чему вышло на чистое второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. При этом победный гол в исполнении Виталия Миколенко стал особенным по двум причинам.

Во-первых, гол в ворота "Александрии" стал для 20-летнего Виталия Миколенко дебютным в украинской Премьер-лиге. Чтобы открыть счет своим мячам в УПЛ, защитнику понадобилось провести в высшем дивизионе 37 поединков.

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Во-вторых, победный гол Виталия Миколенко в ворота "Александрии" невероятным образом похож на мяч, который два года назад забил его одноклубник Артем Беседин в игре отбора ЧМ-2018 между сборными Финляндии и Украины (1:2). Тогда Беседин, впервые отличившись за "сине-желтых", принес победу украинцам, как и сейчас Миколенко, пробив головой "щучкой" практически с нулевой высоты, когда, казалось, куда легче было бы переправить мяч в ворота ногой.

Смотрите гол-близнец мяча Миколенко в исполнении Беседина

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Отметим, что в воскресном матче с "Александрией" лучший снайпер "Динамо" Артем Беседин не играл из-за дисквалификации.

Напомним, не так давно в Таиланде был забит супергол двойным ударом "ножницами". По мячу одновременно замахнулись два футболиста команды "Нахон Ратчасима" – получился непостижимый шедевр.

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