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Бунтарю из "Динамо" приписывают желание уехать в Россию

5 февраля, 12:26

Венгерский защитник сам спровоцировал конфликт, из-за которого его перевели в молодежный состав

Тамаш Кадар

Тамаш Кадар / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Несколько дней назад киевское "Динамо" перевело Тамаша Кадара в дублирующий состав. Такое решение тренерского штаба стало сюрпризом, ведь венгр являлся ключевым защитником команды. По информации журналиста Игоря Цыганыка, Кадар спровоцировал конфликт, чтобы побыстрее покинуть команду.

"Во время теоретического занятия Кадару сделали замечание. Он начал агрессивно себя вести, рассказывать, что ничего не понимает, "факать", еще что-то. Это было не персонально к Михайличенко, а в пустоту. Как следствие – Михайличенко решил перевести Кадара в дубль", – сказал инсайдер в программе "Циганик LIVE".

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Причиной такого поведения может быть желание побыстрее сменить команду. Есть информация, что им интересуется московское "Динамо", где выступает украинец Иван Ордец.

"Есть информация, что у Кадара есть предложение от одного из российских клубов. Называют московское "Динамо". Кадар хочет надавить на киевское "Динамо", чтобы ускорить процесс возможного трансфера. Скорее всего, Кадар сам начал стимулировать ситуацию, демонстрируя свое отношение и невоспитанность. Вполне возможно, что идут какие-то переговоры, чтобы уменьшить свою цену. Насколько долго это продлится – неизвестно", – добавил Цыганык.

Смотрите также, как "Динамо" играло в декабре в Лиге Европы

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чемпионат Украины Динамо Киев Динамо Москва Тамаш Кадар

Источники: Сегодня|Спорт , Footballhubua

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