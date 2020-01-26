Защитник "Динамо" устроил стрельбу в Турции, чтобы завладеть китом

Венгерский легионер киевлян Тамаш Кадар показал, что с точностью у него - полный порядок

Тамаш Кадар / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

У венгерского легионера киевского "Динамо" Тамаша Кадара с точностью – полный порядок. Это он продемонстрировал в парке развлечений в Турции, куда направился в свое свободное после поражения "Динамо" от "Хайдука" в четвертом матче на сборе в Белеке.

Динамовец Тамаш Кадар в парке развлечений Видео: Instagram

Динамовец Тамаш Кадар в парке развлечений Видео: Instagram

В парке развлечений Тамаш Кадар не отказал себе в удовольствии пострелять в уличном "тире", под крики окружающих – "Браво!" – попав в конструкцию из пивных баночек. В качестве награды за точность венгерскому футболисту "Динамо" досталась большая мягкая игрушка – кит!

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Отметим, что вместе с другими одноклубниками Тамаш Кадар также в Турции погонял на водных американских горках – во время одного из заездов полузащитнику "Динамо" Дуэлунду едва не стало плохо.

Как мы писали ранее,защитника "Динамо" Кадара через соцсеть продают в Китай.Боснийский агент Филипп Остоич, недавно разместивший объявление LinkedIn, утверждает, что киевский клуб готов отпустить венгра за 3 млн евро.

Напомним, два года назад Кадаром интересовался "Зенит", якобы предлагавший за венгра 8 млн евро. Но тогда переход не состоялся.

А в начале 2020 года появилась информация, что Кадар может перейти в один из самых богатых клубов Венгрии. Речь о "Фехерваре", за который выступает украинец Иван Петряк. Однако позже Тамаш слухи о возвращении на родину опроверг.

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