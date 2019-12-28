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Бывший форвард сборной Украины призывает не осуждать Ордеца за переезд в Москву

28 декабря, 16:09

Александр Гладкий общается с бывшим партнером по "Шахтеру"

Александр Гладкий

Александр Гладкий / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Бывший нападающий сборной Украины и нескольких команд украинской Премьер-лиги Александр Гладкий поделился своим взглядом на выражение "спорт вне политики". 32-летний футболист, выступающий сейчас во втором турецком дивизионе, пообщался с журналистом на YouTube-канале Stargorod Sport. К слову, мы писали, что у клуба из чемпионата Украины серьезная задолженность перед игроками.

Уроженец Лозовой, что в Харьковской области, в частности сказал:

"Когда говорят "футбол вне политики", считаю, это неправда. Футбол – это политика сейчас, большая политика. К нашему большому сожалению. То, что происходит на Донбассе, – это война. Все мы прекрасно понимаем, все мы могли там жить. Не только мы, но и другие люди. А по поводу возможного перехода в Россию скажу честно: я не знаю, как ответить на этот вопрос сейчас. Когда началась война, у меня не было предложений из России. Но до войны были какие-то варианты".

Также Гладкий поделился мыслями о переходе бывшего защитника "Шахтера" Ивана Ордеца в московское "Динамо":

"А сейчас, если ребята уезжают играть в футбол, – это их право, выбор, нужно уважать мнение каждого человека. Что значит "я бы не поехал, потому что там это?" Ты не поехал бы, а он решил поехать, и что делать? Не разговаривай с ним или как там. Если Ванька выбрал московское "Динамо" – это его выбор. Я не могу судить человека за это и не перестану общаться, я его знаю хорошо. У нас с ним хорошие отношения".

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Источник: ua.tribuna.com

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