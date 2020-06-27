Бывший футболист сборной Украины будет играть в чемпионате области среди аматоров

После окончания профессиональной карьеры многие спортсмены продолжают поддерживать себя в форме и даже заниматься любимым делом, но уже на другом уровне. Так же решил поступить и экс-игрок сборной Украины по футболу Артем Федецкий. К слову, недавно Шевчук рассказал о стычке с Федецким: "Хотел ему врезать. Получил 20 тысяч штрафа".

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Стало известно, что 35-летний Федецкий будет выступать в чемпионате Волынской области среди аматоров. Причем опытного футболиста в свои ряды привлек чемпион региона – "Вотранс" из Луцка. Команда сделала заявку на вторую часть сезона, который возобновляется сегодня, 27 июня, сообщает FootBoom.

Также еще одним известным новичком "Вотранса" стал воспитанник донецкого "Шахтера" Василий Штандер, который в 2015 году доходил с командой до финала Юношеской лиги УЕФА. Любительская команда из Луцка первый матч после возобновления сезона проведет 4 июля в Галиче с клубом "Карпаты-Энергетик".

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Федецкий выступал за "Карпаты", "Харьков", "Шахтер", "Днепр", немецкий "Дармштадт". В 2015 году днепряне играли в финале Лиге Европы, где уступили испанской "Севилье".

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Смотрите, как Артем Федецкий забивал в чемпионате Украины в составе "Карпат":

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