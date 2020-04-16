"Хотел ему врезать. Получил 20 тысяч штрафа": экс-игрок сборной Украины рассказал о самой дорогой стычке

Бывший защитник сборной Украины и "Шахтера" Вячеслав Шевчук в онлайн-трансляции Украинской ассоциации футбола рассказал про стычку с экс-игроком "Днепра" Артемом Федецким, которая обошлась Шевчуку в весьма крупную сумму. Ранее экс-футболист "Динамо" Саленко получил штраф за нарушение карантина.

"В моей карьере штрафов за нарушения распорядка не было никогда. Я дисциплинированный, не опаздываю, – говорит Вячеслав Шевчук. – Был один штраф. На 90-й минуте в Днепре "Шахтер" проигрывал 0:1. Федецкий меня толкнул, я упал. Хотел ему врезать, но остыл, чуть тронул рукой. Мне показали красную карточку. За это меня оштрафовали на 20 тысяч. В валюте. Согласился, ведь должна быть дисциплина"

Вячеслав Шевчук / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

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Ранее Шевчук показал "прыжок на Луну", которым переплюнул Роналду. Как оказалось, у знаменитого португальца, забивающего с высоты 2,56, имеется украинский "учитель".

Смотрите, как проходит утро Вячеслава Шевчука

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