Бывший капитан "Десны" забил черниговской команде в первом же матче за "Зарю" (видео)

В субботу в украинской Премьер-лиге проходят еще два матча нового сезона. Вашему вниманию – расписание, трансляции и результаты 1-го тура чемпионата Украины. В одном из них в Чернигове встречаются "Десна" и "Заря", которые бились за бронзовые медали прошлого первенства страны.

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В короткое межсезонье довольно заметным стал переход капитана "Десны" Дениса Фаворова в стан луганского клуба. 29-летний защитник в Чернигове был кумиром для болельщиков, теперь же вышел в стартовом составе "Зари" против бывших партнеров. И надо же такому случиться, что Фаворов забил мяч в первом же официальном поединке за команду Виктора Скрипника, причем – в ворота "Десны". На 43-й минуте Денис завершил впечатляющий проход Владислава Кочергина точным ударом с близкой дистанции. Гол он, естественно, не праздновал. После первого тайма гости выигрывают со счетом 1:0.

К слову, Фаворов – уроженец Киева, выступал в Черкассах и Полтаве, а в "Десне" играл в 2016-2020 гг. Защитник, порой действующий и на позиции опорного хавбека, известен умелыми подключениями к атакам и довольно высокой для его амплуа результативностью.

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