Бывший лидер львовских "Карпат" будет выступать за московский ЦСКА

Экс-футболист клуба украинской Премьер-лиги, колумбиец Хорхе Андрес Карраскаль, нашел себе денежное место работы в России. Ныне 22-летний игрок, выступающий на позиции атакующего полузащитника или форварда, в 2017-2019 гг. играл за львовские "Карпаты". В начале 2019 года Карраскаль ушел из "Карпат" в аренду в один из самых титулованных клубов Аргентины. Там парень хорошо себя проявил в форме "Ривер Плейт".

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Сейчас Хорхе готовится к выступлению за московский ЦСКА, который покупает парня у аргентинского гранда, сообщил сайт TNT Sports. По информации издания, сумма трансфера составит 7-9 миллионов евро. Правда, агент Карраскаля, хорошо известный в прошлом футболист Давид де ла Пенья, настаивает на том, что сделка еще не завершена. Другими словами, это означает, что стороны близки к подписанию соглашения, но до последнего торгуются об отступных.

В Украине колумбиец забил шесть мячей в 39 матчах, а в форме "Ривер Плейт" в этом году отметился двумя голами в восьми поединках.

К слову, вчера "Карпаты" официально вступили в ПФЛ и определились с дивизионом.

Смотрите, как Хорхе забивал в чемпионате Украины за "Карпаты" два года назад:

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