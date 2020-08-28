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Бывший нападающий "Динамо" и "Шахтера" пополнит состав луганской "Зари"

28 августа, 16:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Александр Гладкий возвращается в украинский чемпионат из турецкого

В нынешнее трансферное окно сразу несколько бывших футболистов сборной Украины вернулись на Родину из Турции. На днях Евгений Селезнев перешел в "Колос" и будет выступать в Лиге Европы. Также в украинской Премьер-лиге снова заиграет Александр Гладкий.

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Ныне 33-летний форвард последний год провел в клубе второго турецкого дивизиона "Адана Демирспор", где забил три мяча. Теперь же уроженец Лозовой, что в Харьковской области, станет игроком луганской "Зари", пишет сайт "Динамомания" со ссылкой на свои источники. В Украине он выступал за многие клубы: "Харьков", "Металлист", "Шахтер", "Динамо", "Днепр", "Карпаты", "Черноморец".

За нашу сборную он провел 11 матчей, отметившись одним голом. Популярный сайт Transfermarkt оценивает нападающего в 300 тысяч евро. А максимальной его стоимость была в 2008 году – 5,75 млн, когда Гладкий принадлежал "Шахтеру".

Читайте также: Гладкий был уверен в выходе "Шахтера" в финал Лиги Европы – если бы не "Интер".

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Смотрите, как Александр забивал в Украине три года назад:

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Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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Турция футбол чемпионат Украины Заря Луганск Александр Гладкий
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