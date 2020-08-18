"Будь в соперниках не "Интер", "Шахтер" вышел бы в финал на 200 процентов": заявление экс-динамовца

По мнению Гладкого, поражение в Дюссельдорфе не должно перечеркивать успехи "горняков" в течение сезона

Бывший нападающий "Шахтера" и "Динамо" Александр Гладкий, в 2009 году выигравший с "горняками" Кубок УЕФА, поделился мнением о выступлении дончан в нынешней Лиги Европы. Напомним, после добытых ранее побед над "Бенфикой", "Вольфсбургом" и "Базелем", в полуфинале "Шахтер" проиграл "Интеру" 0:5 и прекратил борьбу за евротрофей, к которому был так близок.

"Если бы "Шахтеру" попался в полуфинале не "Интер", на двести процентов уверен, что "горняки" были бы в финале Лиги Европы, – заявил Александр Гладкий в комментарии "Футбол NEWS". – Нельзя судить по одному матчу. Да, очень обидно и неприятно проигрывать с таким счетом, но команда провела хороший сезон. "Шахтер" дошел до полуфинала еврокубков, показывая очень сильный и качественный футбол"

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Ранее главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение от "Интера", назвав решающим моментом игры второй гол в исполнении итальянского клуба.

Также мы писали, что "Шахтер" установил личный рекорд в рейтинге УЕФА. "Горняки" поднялись на 12-е место среди всех европейских команд.

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Обзор матча "Интер" – "Шахтер" (5:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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