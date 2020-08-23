Вместо "Динамо" Селезнев перешел в сельской клуб из Лиги Европы

Украинский нападающий Евгений Селезнев стал игроком клуба Премьер-лиги "Колос" из Ковалевки, который вскоре дебютирует в Лиге Европы. Об этом сообщили в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1", хотя на официальном сайте команды об этом пока не сообщают.

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Кстати, ранее в СМИ появились слухи, что Евгений Селезнев перейдет к Мирче Луческу в "Динамо". По информации "ТаТоТаке", Евгений Селезнев, несмотря на солидный как для футболиста возраст, интересен Мирче Луческу. Напомним, что в последнее время и сам Селезнев лестно отзывался о румынском специалисте, хотя далеко не всегда при нем имел постоянное игровое время в "Шахтере".

Тем не менее киевляне в итоге сделали выбор в пользу Артема Кравца. Герой матчей с "Валенсией" вернулся в "Динамо", несмотря на финансовые потери в Турции.

Добавим, что в минувшем сезоне Евгений Селезнев выступал во втором по силе дивизионе турецкого футбола, забив за "Бурсаспор" 10 голов в 28 матчах.

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Смотрите, как забивает Селезнев:

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