Бывший тренер сборной Украины посоветовал Луческу, что делать с нынешним составом "Динамо"

Мирон Маркевич считает, что нужно обновить не менее половины основной киевской обоймы

Украинское футбольное сообщество продолжает обсуждать приход Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо". Свое мнение высказал и бывший главный тренер сборной Украины, "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич. Кстати, недавно Маркевич стал советником главного тренера "Руха".

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69-летний специалист в комментарии сайту zbirna.com рассказал свое видение ситуации:

"С тем составом, который у "Динамо" имеется на сегодняшний день, не вижу больших перспектив. Если наставнику удастся качественно усилиться, а это, как минимум, процентов 50 основной обоймы, то может что-то и получится. Все зависит от того, о чем договаривался президент "Динамо" Игорь Суркис с Мирчей Луческу. Однако, считаю, что права на ошибку у наставника нет".

Также Мирон Богданович вспомнил свои дуэли с Мирчей:

"У Луческу под рукой всегда были классные исполнители. Благодаря президенту "Шахтера" Ринату Ахметову румынский наставник ни в чем не нуждался. Молодых иностранцев тренер развивал, иначе "горняки" не показали бы таких результатов. Против "Шахтера" всегда было сложно играть. Хотя с "Днепром" мы нашли ключ к успехам, трижды обыграв донетчан и один раз сыграв с ними вничью. С "Металлистом" мы тоже выигрывали у "Шахтера", правда, не так часто".

Ранее Маркевич пожертвовал крупную сумму Киевскому военному госпиталю.

Смотрите, как Маркевич попадал на передовой под обстрел:

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Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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