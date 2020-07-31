Українська
$ 27,69
32,55

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Бывший тренер сборной Украины посоветовал Луческу, что делать с нынешним составом "Динамо"

31 июля, 21:11

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мирон Маркевич считает, что нужно обновить не менее половины основной киевской обоймы

Украинское футбольное сообщество продолжает обсуждать приход Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо". Свое мнение высказал и бывший главный тренер сборной Украины, "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич. Кстати, недавно Маркевич стал советником главного тренера "Руха".

Реклама

69-летний специалист в комментарии сайту zbirna.com рассказал свое видение ситуации:

"С тем составом, который у "Динамо" имеется на сегодняшний день, не вижу больших перспектив. Если наставнику удастся качественно усилиться, а это, как минимум, процентов 50 основной обоймы, то может что-то и получится. Все зависит от того, о чем договаривался президент "Динамо" Игорь Суркис с Мирчей Луческу. Однако, считаю, что права на ошибку у наставника нет".

Также Мирон Богданович вспомнил свои дуэли с Мирчей:

"У Луческу под рукой всегда были классные исполнители. Благодаря президенту "Шахтера" Ринату Ахметову румынский наставник ни в чем не нуждался. Молодых иностранцев тренер развивал, иначе "горняки" не показали бы таких результатов. Против "Шахтера" всегда было сложно играть. Хотя с "Днепром" мы нашли ключ к успехам, трижды обыграв донетчан и один раз сыграв с ними вничью. С "Металлистом" мы тоже выигрывали у "Шахтера", правда, не так часто".

Ранее Маркевич пожертвовал крупную сумму Киевскому военному госпиталю.

Смотрите, как Маркевич попадал на передовой под обстрел:

Реклама

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол состав Динамо Киев советы Мирон Маркевич Мирча Луческу
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамовское сердце" или иностранец: кто должен стать новым тренером киевлян?ЧУ по футболу
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Стали известны срок контракта Луческу в
Стали известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощникаЧУ по футболу
Миллионы Луческу: президент
Миллионы Луческу: президент "Динамо" – о зарплате нового тренера киевлянФутбол
Стала известна причина сегодняшнего появления Реброва на базе
Стала известна причина сегодняшнего появления Реброва на базе "Динамо"ЧУ по футболу
Луческу назвал самую острую проблему в
Луческу назвал самую острую проблему в "Динамо", которую нужно решить во что бы то ни сталоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять