Лидер Первой лиги назначил 32-летнего тренера, а помогать с советами ему будет Маркевич

Лидер Перовой лиги Украины "Рух" из Львова перед возобновлением сезона назначил нового главного тренера. Им стал 32-летний специалист Иван Федик, сообщает официальный сайт клуба. Напомним, что перед этим команду по личным причинам покинул Юрий Бакалов. Он пришел в команду в декабре прошлого года, но так и не провел ни одного официального матча.

В прошлом году Федик работал в тренерском штабе "Руха" Леонида Кучука ассистентом главного тренера. До этого он работал в академии "Карпат" (2010-2012), "Севастополе" (2012-2013), "Краснодаре" (2013-2014), "Стали" (2016-2017) и "Ростове" (2017-2018). Был ассистентом Олега Кононова и многолетним помощником Леонида Кучука.

"Признаюсь, у меня были несколько иные планы относительно продолжения карьеры. Но в связи с ситуацией, которая сложилась в команде, недолго раздумывал над предложением, решил помочь. Для меня самая большая мотивация – это необходимость добиться результата. Эта мотивация объединяет как весь тренерский штаб, так и футболистов. Во время зимних сборов командой была проведена очень хорошая работа. Многих игроков я уже хорошо знаю. Впереди чемпионат, изучаем всех соперников, тренерский штаб работает. Первая игра с "Агробизнес", но для нас каждый матч как решающий", – сказал Федик после заключения соглашения.

Реклама / Фото: Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

Помогать команде советами и методическими рекомендациями будет бывший наставник "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич, который сейчас возглавляет Комитет национальных сборных УАФ.

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