Финалист Лиги Европы пожертвовал крупную сумму Киевскому военному госпиталю

Украинский автогонщик, журналист, телеведущий, волонтер Алексей Мочанов сообщил, что Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич помог средствами украинским военнослужащим.Ранее мы писали, что игроки "Динамо" записали видеообращение к болельщикам.

"Мирон Богданович Маркевич – реальный Человек-Легенда, безмерно уважаемый Специалист. Тато! Связался со мной напрямую по старой дружбе. Спросил, что нужно Киевскому военному госпиталю. Я состыковал с первыми, главными и компетентными, и практически сразу госпиталь на выделенные МБМ средства закупил нужное и важное. На сто визиток Бенджамина. Спасибо, Богданыч! Все в работе, в нужном месте и в нужное время! Быть добру", – написал Мочанов в facebook.

Мирон Маркевич сейчас является председателем комитета Украинской ассоциации футбола.

Тем временем в Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, по состоянию на 20:00 вторника, 17 марта, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них два летальных.

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