Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,72
26,32

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Бывший тренер "Шахтера" рассказал, почему не забрал Тайсона в "Рому"

9 декабря, 10:06

Фонсека считает, что для своего возраста бразильский полузащитник слишком дорогой

Тайсон "Шахтер"

Тайсон "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Главный тренер итальянской "Ромы" Паулу Фонсека рассказал, что летом хотел приобрести бразильского хавбека "Шахтера" Тайсона. Напомним, португальский наставник сам в межсезонье перебрался из Украины в Рим. К слову, недавно Тайсон выиграл украинский "Золотой мяч".

Фонсека в эфире программы "Профутбол" поведал, почему его желание не смогли реализовать:

"Купить Тайсона – это была моя просьба перед началом сезона, но это оказалось невозможным. "Шахтер" хотел сохранить его у себя, поэтому трансфер не состоялся. Сейчас я понимаю, почему "горняки" так поступили. Тайсон классный игрок, если бы он перешел в "Рому" – очень бы нам помог. Он очень дорогой игрок, мы должны учитывать его возраст, ему 31, и мы не можем позволить себе тратить столько денег на футболиста такого возраста".

Недавно Тайсон оказался в центре расового скандала в матче "Динамо" с "Шахтером", когда за неприличный жест был удален. Однако и столичный клуб наказали за поведение ультрас.

Смотрите, как Тайсон продолжает забивать в Украине за "Шахтер"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол Шахтер Донецк Тайсон футболист Рома Италия Паулу Фонсека трансфер

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблицаЧУ по футболу
"Динамо" в большинстве обыграло "Олимпик" и вернулось на второе место в чемпионате УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Олимпик": донецкое дерби закончилось разгромом гостейЧУ по футболу
"Мариуполь" – "Шахтер": приазовцы сенсационно тормозят лидера чемпионата во главе с ТайсономЧУ по футболу
Украинский
Украинский "Золотой мяч": онлайн церемонии Футбольные звезды Украины 2019Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...