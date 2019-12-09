Бывший тренер "Шахтера" рассказал, почему не забрал Тайсона в "Рому"

Фонсека считает, что для своего возраста бразильский полузащитник слишком дорогой

Тайсон "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Главный тренер итальянской "Ромы" Паулу Фонсека рассказал, что летом хотел приобрести бразильского хавбека "Шахтера" Тайсона. Напомним, португальский наставник сам в межсезонье перебрался из Украины в Рим. К слову, недавно Тайсон выиграл украинский "Золотой мяч".

Фонсека в эфире программы "Профутбол" поведал, почему его желание не смогли реализовать:

"Купить Тайсона – это была моя просьба перед началом сезона, но это оказалось невозможным. "Шахтер" хотел сохранить его у себя, поэтому трансфер не состоялся. Сейчас я понимаю, почему "горняки" так поступили. Тайсон классный игрок, если бы он перешел в "Рому" – очень бы нам помог. Он очень дорогой игрок, мы должны учитывать его возраст, ему 31, и мы не можем позволить себе тратить столько денег на футболиста такого возраста".

Недавно Тайсон оказался в центре расового скандала в матче "Динамо" с "Шахтером", когда за неприличный жест был удален. Однако и столичный клуб наказали за поведение ультрас.

Смотрите, как Тайсон продолжает забивать в Украине за "Шахтер"

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