Цыганков и Марлос, посторонитесь! Украинский "Золотой мяч" выиграл Тайсон

Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Полузащитник "Шахтера" Тайсон признан лучшим футболистом украинского чемпионата 2019 года. Награды в виде золотого мяча капитан "горняков" удостоился во время церемонии Футбольные звезды Украины. В борьбе за это звание 31-летний бразилец обошел своего одноклубника Марлоса, а также вингера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова.

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Отметим, что приз на церемонии Тайсон получил из рук обладателя "Золотого мяча"-2004 от France Football главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

"Я долго играл в Италии. Должен сказать, что там к иностранцам относятся с уважением, как к игрокам, которые дополняют историю футбола. Так же и в Англии, – отметил после вручения награды Тайсону Андрей Шевченко. – Буквально несколько недель назад в украинском футболе случился не самый приятный момент, связанный с расизмом. Украинский футбол сплотился против этого явления. Я хочу сказать: Тайсон – украшение украинского футбола. Человек, который не покинул Украину в сложный для нашей страны момент. Хочу, чтобы ты знал, Тайсон, мы тебя всегда поддерживаем. Я рад за тебя"

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В ответ Тайсон поблагодарил своих одноклубников и тренера "Шахтера", отметив: "Спасибо им. Спасибо моей жене, которая здесь. Перед вами парень, который уехал из Бразилии в 2010-м и гнался за своей мечтой. После слов Андрея Шевченко меня переполняют эмоции. Всем спасибо!"

Смотрите, как забивает Тайсон

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" обошел "Динамо" в борьбе за звание лучшей академии украинского футбола. В этом году "горняки" впервые в своей истории выиграли чемпионаты страны во всех возрастных категориях.

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