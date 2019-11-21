"Динамо" получило суровое наказание за расистские высказывание своих ультрас в адрес футболистов "Шахтера"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола определил санкции в отношении "Динамо" после расистского скандала в матче с "Шахтером", а также для удаленного в поединке "горняка" Тайсона. Ранее мы писали, что появилось видео расистских оскорблений фанатов "Динамо" в адрес футболистов "Шахтера".

После рассмотрения событий, имевших место во время матча 14-го тура "Шахтер" – "Динамо", киевская команда проведет один домашний матч без зрителей (плюс один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона- 2019/2020) и обязана внести обязательный денежный взнос в размере 500 000 гривен. Футболист "Шахтер" Тайсон, удаленный с поля в том матче за то, что в ответ на оскорбления показал средний палец ультрас "Динамо", отстранен на одну игру и еще на две условно.

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Смотрите скандальный эпизод с участием Тайсона в матче с "Динамо" – 1:0

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Такое же наказание в виде отстранения на один матч и два матча условно получил голкипер ФК "Карпаты" Олег Кудрик, который получил красную карточку после завершения матча 14-го тура с "Мариуполем".

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Футболисты ФК "Александрия" Юрий Панькив и ФК "Колос" Евгений Морозко удалены с поля в матчах 14-го тура с "Олимпиком" и "Зарей", отстранены на один матч и еще на один матч условно. Главный тренер ФК "Александрия" Владимир Шаран, который был удален с поля в матче против "Олимпика", отстранен на два матча и еще на один матч условно.

Расизмом на "украинском классико" занялась полиция: против фанатов "Динамо" открыли дело. Оно находится на личном контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

При этом сами ультрас "Динамо", комментируя обвинения в расизме, заявили: "Это была акция в поддержку пятнистых сов. Как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные".

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