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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Чемпионат и Кубок Украины по футболу должны быть доиграны": заявление главы УАФ Павелко

24 апреля, 14:19

Елена Павлова

Президент Украинской ассоциации футбола пообещал определить участников еврокубков по спортивному принципу

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, комментируя решения онлайн-исполкома УЕФА на своей странице в Facebook, пообещал доиграть чемпионат и Кубок страны. Ранее мы писали, что в УЕФА приняли решение о путевках в еврокубки из недоигранных чемпионатов и это – тихий ужас для "Динамо".

"Чемпионат и Кубок Украины должны быть доиграны также, как и все матчи чемпионатов других европейских ассоциаций. Такой была и остается позиция исполкома УЕФА. Победители национальных клубных соревнований и участники еврокубков от Украины будут определяться по спортивному принципу — это приоритет №1!

Помешать завершению чемпионата УПЛ и розыгрышу Кубка Украины может лишь продолжение правительством действия решения о невозможности проведения футбольных соревнований или непреодолимые экономические трудности. Но, как и вся футбольная семья нашей страны, очень надеюсь, что этого не произойдет – пандемия пойдет на убыль и в жизни миллионов болельщиков наконец снова вернется любимый футбол", – написал Павелко.

Андрей Шевченко и Андрей Павелко

Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: УНН

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Также на заседании исполкома УЕФА обсудили ряд других вопросов, связанных с восстановлением полноценного футбольного жизни после завершения пандемии коронавируса.

"Одно из важных принятых сегодня Исполкомом решений – досрочная выплата клубам, футболисты которых вызываются в сборные. 70 млн евро за их вклад в Евро-2020 и Лигу наций. Следующее заседание Исполкома УЕФА запланировано на 27 мая. К тому времени все национальные ассоциации должны подать предложения относительно своего видения и вариантов завершения внутренних соревнований", – подытожил Павелко.

Смотрите, что Андрей Павелко рассказал о введении системы видеоповторов в Украине

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УЕФА чемпионат Украины ФФУ Андрей Павелко

Источник: Facebook

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