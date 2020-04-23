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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" против "Зари": в луганском клубе озвучили позицию по поводу серебряного матча с киевлянами

23 апреля, 09:54

Олег Люлька

Полузащитник "Зари" Владислав Кабаев не понимает, почему его команда должна отдавать "Динамо" второе место

В "Заре" выступают против идеи проведения "серебряного" матча с "Динамо" за второе место в чемпионате Украины и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, если из-за ситуации с коронавирусом национальное футбольное первенство не удастся доиграть. Об этом заявил полузащитник луганской команды Владислав Кабаев.

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"Я считаю, не нужно проводить матч за второе место между "Зарей" и "Динамо", – заявил футболист луганского клуба Владислав Кабаев. – Потому что сыграли 23 тура. Ни в коем случае не хочу обидеть "Динамо". Прошло 23 тура, у каждого была возможность занять второе место. Мы – на втором, они – на третьем: почему мы должны играть этот матч? Понятно, что я не принимаю решение, но считаю так. Я согласен, надо, наверное, было играть 22 тура, когда у всех были равные условия. Но, извините, у нас был в соперниках в 23-м туре был "Шахтер", у "Динамо" – "Десна". Мы добились своего результата. Знали, что чемпионат может быть приостановлен и хотели в Лигу чемпионов. Своей игрой и результатом мы добились того, чтобы оставаться на этом втором месте. Конечно, я не хочу взять и отдать это второе место "Динамо".

"Я читал, что Русин говорил, я тоже могу его понять. Я прекрасно понимаю "Динамо". Но это мое мнение, думаю, ребята в команде меня тоже поддержат. Мы боролись за это, травмы получали. Почему мы должны отдавать второе место?" – говорит полузащитник "Зари".

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Отметим, что на момент остановки чемпионата Украины "Заря" и "Динамо" набрали одинаковое количество очков, однако луганчане опережают киевлян по личным встречам.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Владислав Кабаев

Источники: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск , ua.tribuna.com

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