"Динамо" против "Зари": в луганском клубе озвучили позицию по поводу серебряного матча с киевлянами

В "Заре" выступают против идеи проведения "серебряного" матча с "Динамо" за второе место в чемпионате Украины и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, если из-за ситуации с коронавирусом национальное футбольное первенство не удастся доиграть. Об этом заявил полузащитник луганской команды Владислав Кабаев.

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"Я считаю, не нужно проводить матч за второе место между "Зарей" и "Динамо", – заявил футболист луганского клуба Владислав Кабаев. – Потому что сыграли 23 тура. Ни в коем случае не хочу обидеть "Динамо". Прошло 23 тура, у каждого была возможность занять второе место. Мы – на втором, они – на третьем: почему мы должны играть этот матч? Понятно, что я не принимаю решение, но считаю так. Я согласен, надо, наверное, было играть 22 тура, когда у всех были равные условия. Но, извините, у нас был в соперниках в 23-м туре был "Шахтер", у "Динамо" – "Десна". Мы добились своего результата. Знали, что чемпионат может быть приостановлен и хотели в Лигу чемпионов. Своей игрой и результатом мы добились того, чтобы оставаться на этом втором месте. Конечно, я не хочу взять и отдать это второе место "Динамо".

"Я читал, что Русин говорил, я тоже могу его понять. Я прекрасно понимаю "Динамо". Но это мое мнение, думаю, ребята в команде меня тоже поддержат. Мы боролись за это, травмы получали. Почему мы должны отдавать второе место?" – говорит полузащитник "Зари".

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Отметим, что на момент остановки чемпионата Украины "Заря" и "Динамо" набрали одинаковое количество очков, однако луганчане опережают киевлян по личным встречам.

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