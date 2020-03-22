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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Чемпионат Украины могут начать раньше и доиграть в ускоренном режиме

22 марта, 08:25

Максим Перепелица

Владимир Генинсон поделился мыслями касательно того, как можно завершить сезон

Бывший президент Украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон Владимир Генинсон рассказал о вариантах проведения оставшихся матчей чемпионата и Кубка Украины

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"Учитывая то, что Евро-2020 перенесли, УПЛ может начать чемпионат до 12 мая, и доиграть его в ускоренной форме. Формат соревнований будет тот же, но можно играть не раз в неделю, а через три дня на четвертый или еще больше ускориться. У нас есть еще кубковые матчи, которые остались не доигранными. В Европе также актуальна тема завершения розыгрыша Лиги чемпионов, они хотят еще провести турнир четырех, а на самом деле будет 20 команд, поделенных на 4 группы. Есть такая идея. Планируется стартовать Суперкубком 21-26 июля, чтобы, не нарушая следующий сезон, войти в год и вовремя попасть на Евро-2021", – отметил Генинсон.

В тренде
Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Кстати, ранее мы писали, что у "Динамо" появился шанс сыграть в Лиге чемпионов: УЕФА может принять необычное решение. Клубы могут получить места в еврокубках согласно позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Этот вариант будет актуален, если результаты чемпионатов будут признаны недействительными.

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чемпионат Украины Владимир Генинсон УПЛ

Источник: Канал Футбол

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