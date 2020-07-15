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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты 31-го тура

15 июля, 13:30

Олег Люлька Олег Люлька

Все о поединках предпоследнего тура украинского футбольного первенства - от расписания трансляций до турнирного положения

В чемпионате Украины по футболу в эти дни проходят матчи предпоследнего, 31-го тура. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров на исход встреч, оперативные результаты и актуальная турнирная таблица Премьер-лиги, самой горячей интригой которой остается судьба второго места и пропуска в квалификацию Лиги чемпионов. Накануне мы писали, что львовскому клубу разрешили вернуться в родной город, где царит коронавирус.

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Среда, 15 июля

19:00 "Шахтер" – "Колос" ТВ: "Футбол 1"
Котировки: 1.23 – 6.10 – 13.5

Четверг, 16 июля

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17:00 "Ворскла" – "Мариуполь" ТВ: "Футбол 2"
Котировки: 4.30 – 4.10 – 1.73

17:00 "Львов" – "Олимпик" ТВ: "Футбол 1"
Котировки: 2.70 – 3.20 – 2.70

19:00 "Десна" – "Александрия" ТВ: УНИАН
Котировки: 1.74 – 3.95 – 4.50

19:00 "Динамо" – "Заря" ТВ: "2+2"
Котировки: 1.68 – 4.10 – 4.70

Матч "Днепр-1" – "Карпаты" не состоится из-за снятия львовян с УПЛ.

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Трансляции чемпионата Украины смотрите на Oll.tv

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
30
25
3
2
76
24
52
78
Забитые 76
Пропущеные 24
Разница 52
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДинамоДинамоДин
30
17
5
8
62
32
30
56
Забитые 62
Пропущеные 32
Разница 30
Результаты последних матчей: Н П П В В
4
ДеснаДеснаДес
30
17
4
9
57
29
28
55
Забитые 57
Пропущеные 29
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
30
13
6
11
44
44
0
45
Забитые 44
Пропущеные 44
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н П П П
6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
30
10
9
11
36
45
-9
39
Забитые 36
Пропущеные 45
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
31
9
6
16
27
46
-19
33
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: В В П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

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Источник: Сегодня|Спорт

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