Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты 31-го тура

В чемпионате Украины по футболу в эти дни проходят матчи предпоследнего, 31-го тура. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров на исход встреч, оперативные результаты и актуальная турнирная таблица Премьер-лиги, самой горячей интригой которой остается судьба второго места и пропуска в квалификацию Лиги чемпионов. Накануне мы писали, что львовскому клубу разрешили вернуться в родной город, где царит коронавирус.
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Среда, 15 июля
19:00 "Шахтер" – "Колос" ТВ: "Футбол 1"
Котировки: 1.23 – 6.10 – 13.5
Четверг, 16 июля
17:00 "Ворскла" – "Мариуполь" ТВ: "Футбол 2"
Котировки: 4.30 – 4.10 – 1.73
17:00 "Львов" – "Олимпик" ТВ: "Футбол 1"
Котировки: 2.70 – 3.20 – 2.70
19:00 "Десна" – "Александрия" ТВ: УНИАН
Котировки: 1.74 – 3.95 – 4.50
19:00 "Динамо" – "Заря" ТВ: "2+2"
Котировки: 1.68 – 4.10 – 4.70
Матч "Днепр-1" – "Карпаты" не состоится из-за снятия львовян с УПЛ.
Трансляции чемпионата Украины смотрите на Oll.tv
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