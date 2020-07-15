Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты 31-го тура

Все о поединках предпоследнего тура украинского футбольного первенства - от расписания трансляций до турнирного положения

В чемпионате Украины по футболу в эти дни проходят матчи предпоследнего, 31-го тура. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров на исход встреч, оперативные результаты и актуальная турнирная таблица Премьер-лиги, самой горячей интригой которой остается судьба второго места и пропуска в квалификацию Лиги чемпионов. Накануне мы писали, что львовскому клубу разрешили вернуться в родной город, где царит коронавирус.

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Среда, 15 июля

19:00 "Шахтер" – "Колос" ТВ: "Футбол 1"

Котировки: 1.23 – 6.10 – 13.5

Четверг, 16 июля

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17:00 "Ворскла" – "Мариуполь" ТВ: "Футбол 2"

Котировки: 4.30 – 4.10 – 1.73

17:00 "Львов" – "Олимпик" ТВ: "Футбол 1"

Котировки: 2.70 – 3.20 – 2.70

19:00 "Десна" – "Александрия" ТВ: УНИАН

Котировки: 1.74 – 3.95 – 4.50

19:00 "Динамо" – "Заря" ТВ: "2+2"

Котировки: 1.68 – 4.10 – 4.70

Матч "Днепр-1" – "Карпаты" не состоится из-за снятия львовян с УПЛ.

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Трансляции чемпионата Украины смотрите на Oll.tv

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